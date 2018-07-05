Фонд интеграции увеличит набор на бесплатные курсы эстонского языка более чем в три раза

По ее словам, в 2019 году Фонд интеграции продолжит организовывать бесплатные языковые курсы, а вот ясности относительно последующих периодов пока нет.

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"Все будет зависеть о того, удастся ли нам получить новое финансирование из европейских фондов. Мы надеемся, что нам эти деньги выделят, но на данный момент гарантий нет. Поэтому относительно проведения курсов в 2020 году и далее пока есть вопросы. На следующий же год деньги еще есть. Поэтому в 2019 году мы вновь проведем два набора — зимой и ближе к осени. Оба раза сможем набрать по 2000 желающих", — сказала Ирене Кяосаар.

С августа изучать эстонский язык впервые можно будет и на высшую категорию С1.

"До сих пор у нас наиболее востребованными были курсы на В1 и В2. Логично, что люди хотят двигаться дальше в вопросе изучения эстонского языка. С учетом растущего спроса на изучение языка на высшую категорию, мы решили предоставить людям такую возможность", — отметила Кяосаар.

Регистрация на курсы эстонского языка на категории A1-C1 начнется 8 августа в 10:00 на сайте integratsioon.ee.

Приступить к изучению эстонского языка в Нарве смогут 550 человек, в Ида-Вирумаа (Силламяэ, Кохтла-Ярве, Ахтме, Йыхви) — 544 человека, в Таллинне — 810 человек, и в других местах Эстонии — 96 человек.