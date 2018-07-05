Фонд интеграции увеличит набор на бесплатные курсы эстонского языка более чем в три раза

В начале августа Фонд интеграции проведет очередной набор на бесплатные курсы эстонского языка. В этот раз возможность изучения эстонского языка будет представлена рекордному числу участников - попасть на курсы смогут 2000 человек. Впервые будет возможность учить язык и на категорию С1.
Об этом в четверг, 5 июля, корреспонденту портала rus.err.ee рассказала глава Фонда интеграции Ирене Кяосаар.
"Если до сих пор мы два раза в год набирали по 600-650 человек, то теперь за один раз зарегистрироваться на курсы смогут почти 2000 человек. Это рекордное число участников. Набрать столь большое число участников мы сможем в том числе и за счет того, что в бюджете организации выделены средства на дома эстонского языка, которые пока не открыты, но в определенной форме они уже начнут работать. Сейчас у нас есть деньги, которые выделило государство, и средства, выделенные из структурных фондов ЕС. Поэтому мы смогли в два раза увеличить набор на языковые курсы", — объяснила Кяосаар.