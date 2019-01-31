Фонд интеграции распределит свыше 1100 мест на бесплатные курсы эстонского языка

В рамках очередных курсов пройти обучение смогут свыше 1100 человек. Всего откроется 69 курсов. Половина из будут проходить в Ида-Вирумаа, остальные — в Таллинне, также две группы откроются как в Тарту, так и в Пярну.

Зарегистрироваться можно на сайте integratsioon.ee. Продолжительность курсов составит около 4,5 месяцев.

Фонд интеграции предлагает возможности для обучения эстонскому языку на уровне A1, A2, B1, B2, C1.

Регистрация на курсы проходит два раза в год — в январе и в августе.