11.09.2018, 08:51

Фонд интеграции предлагает молодежи принять участие в присуждении премий года за вклад в сфере интеграции

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rus.delfi.ee
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Pagulaste eesti keele tund TLÜ-s
фото иллюстративноеFoto: Tiit Blaat

Фонд интеграции объявил конкурс на присуждение премий 2017-2018 г. за интеграционную деятельность в области СМИ и развития. Фонд интеграции желает поощрить тех частных и юридических лиц, которые за последний год вдохновили на совместные дела людей разных национальностей. Премиальный фонд составляет 4000 евро.

Премии за интеграционную деятельность в области СМИ и развития выдаются в четырех категориях:

  • Ознакомление общественности Эстонии с культурой проживающих в Эстонии национальных меньшинств. Присуждается одна премия в размере 1000 евро.
  • Налаживание контактов между эстонцами и иноязычными жителями Эстонии. Присуждается одна премия в размере 1000 евро.
  • Формирование поддерживающей интеграцию позиции посредством медийных проектов, радиопередач или статей. Присуждается одна премия в размере 1000 евро.
  • Премия молодому активисту в сфере интеграции или культуры национальных меньшинств (кандидаты не старше 26 лет (включительно)), внесшему значительный вклад в развитие данной области деятельности. Присуждается одна премия в размере 1000 евро.

Руководитель сферы партнерских отношений Фонда интеграции Кристина Пиргоп приглашает всех, кто внес свой вклад в сферу интеграции, смело участвовать в конкурсе. ”Особенно мы ждем молодежь, которая поспособствовала совместной деятельности между жителями Эстонии разных национальностей, или чья деятельность помогла преодолеть стереотипы. Мы хотим публично отметить этих молодых людей и признать их заслуги”, — сказала Пиргоп.

Для представления кандидатов следует заполнить соответствующую форму, которая опубликована на домашней странице Фонда интеграции www.integratsioon.ee.

Срок подачи ходатайств: 10 октября 2018 года, 16:00.

Лауреатов премии объявят 15 ноября, на церемонии вручения премий за интеграционную деятельность в области СМИ и развития. Имена лауреатов будут опубликованы на домашней странице Фонда интеграции.

Фонд интеграции присуждает премии за развитие сферы интеграции с 1999 года, а премии за деятельность в сфере СМИ — с 2009 года. Выдача премий в области интеграции финансируется Министерством культуры.

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