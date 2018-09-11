Фонд интеграции предлагает молодежи принять участие в присуждении премий года за вклад в сфере интеграции

Фонд интеграции объявил конкурс на присуждение премий 2017-2018 г. за интеграционную деятельность в области СМИ и развития. Фонд интеграции желает поощрить тех частных и юридических лиц, которые за последний год вдохновили на совместные дела людей разных национальностей. Премиальный фонд составляет 4000 евро.
Премии за интеграционную деятельность в области СМИ и развития выдаются в четырех категориях:
Ознакомление общественности Эстонии с культурой проживающих в Эстонии национальных меньшинств. Присуждается одна премия в размере 1000 евро.
Налаживание контактов между эстонцами и иноязычными жителями Эстонии. Присуждается одна премия в размере 1000 евро.
Формирование поддерживающей интеграцию позиции посредством медийных проектов, радиопередач или статей. Присуждается одна премия в размере 1000 евро.
Премия молодому активисту в сфере интеграции или культуры национальных меньшинств (кандидаты не старше 26 лет (включительно)), внесшему значительный вклад в развитие данной области деятельности. Присуждается одна премия в размере 1000 евро.
Руководитель сферы партнерских отношений Фонда интеграции Кристина Пиргоп приглашает всех, кто внес свой вклад в сферу интеграции, смело участвовать в конкурсе. ”Особенно мы ждем молодежь, которая поспособствовала совместной деятельности между жителями Эстонии разных национальностей, или чья деятельность помогла преодолеть стереотипы. Мы хотим публично отметить этих молодых людей и признать их заслуги”, — сказала Пиргоп.
Для представления кандидатов следует заполнить соответствующую форму, которая опубликована на домашней странице Фонда интеграции www.integratsioon.ee.
Срок подачи ходатайств: 10 октября 2018 года, 16:00.
Лауреатов премии объявят 15 ноября, на церемонии вручения премий за интеграционную деятельность в области СМИ и развития. Имена лауреатов будут опубликованы на домашней странице Фонда интеграции.
Фонд интеграции присуждает премии за развитие сферы интеграции с 1999 года, а премии за деятельность в сфере СМИ — с 2009 года. Выдача премий в области интеграции финансируется Министерством культуры.