Фонд интеграции открыл новую домашнюю страницу

По словам руководителя Фонда интеграции Ирене Кяосаар, в каждой стране есть свои особенности и обычаи, без знания которых будет значительно сложнее устроить свою жизнь.

”Новая домашняя страница Фонда интеграции с консультационным разделом даст людям рекомендации относительно того, как следует действовать в той или иной ситуации, где можно найти необходимую информацию, к кому обратиться. Прежняя домашняя страница уже начала изживать себя, мы же хотим стать как можно ближе к людям и оказывать им персональную поддержку”, — сказала Кяосаар.

Если на старой домашней странице Фонда информация была разделена по программам и ориентирована, прежде всего, на ходатайствующих о получении субсидий на проекты, то целевой группой новой страницы являются обычные люди, для которых поиск информации сделан максимально простым.

В консультационном разделе представлены рекомендации относительно изучения и практики эстонского языка, порядка получения вида на жительство и гражданства. Кроме того, здесь же содержится информация на эстонском, русском и английском языках о возможностях трудоустройства, начала предпринимательской деятельности, поиска места в детском саду и школе, выбора врача и места жительства, а также по многим другим насущным вопросам повседневной жизни.