Фонд интеграции открыл новую домашнюю страницу

Сегодня, 31 октября Фонд интеграции открывает новую домашнюю страницу, где собрана необходимая информация об обучении эстонскому языку и проживании в Эстонии. На домашней странице есть также консультационный раздел, который поможет советом, как постоянным жителям различных национальностей, так и новым иммигрантам, в вопросах устройства местной жизни.
По словам руководителя Фонда интеграции Ирене Кяосаар, в каждой стране есть свои особенности и обычаи, без знания которых будет значительно сложнее устроить свою жизнь.
”Новая домашняя страница Фонда интеграции с консультационным разделом даст людям рекомендации относительно того, как следует действовать в той или иной ситуации, где можно найти необходимую информацию, к кому обратиться. Прежняя домашняя страница уже начала изживать себя, мы же хотим стать как можно ближе к людям и оказывать им персональную поддержку”, — сказала Кяосаар.
Если на старой домашней странице Фонда информация была разделена по программам и ориентирована, прежде всего, на ходатайствующих о получении субсидий на проекты, то целевой группой новой страницы являются обычные люди, для которых поиск информации сделан максимально простым.
В консультационном разделе представлены рекомендации относительно изучения и практики эстонского языка, порядка получения вида на жительство и гражданства. Кроме того, здесь же содержится информация на эстонском, русском и английском языках о возможностях трудоустройства, начала предпринимательской деятельности, поиска места в детском саду и школе, выбора врача и места жительства, а также по многим другим насущным вопросам повседневной жизни.
”Одна из важнейших целей только что открытой домашней страницы состоит в том, чтобы в удобном и сконцентрированном виде предоставлять информацию также и государственным служащим, чтобы облегчить сотрудничество между госучреждениями и помочь человеку быстрее найти нужный источник”, — подчеркнула Кяосаар.
По словам старшего консультанта консультационного центра Фонда интеграции Кятлин Кыверик, при поиске информации о виде на жительстве теперь не придется штудировать сайт Департамента полиции и погранохраны, а будет достаточно кликнуть мышкой на соответствующую ссылку, размещенную в консультационном разделе. ”Консультационный раздел можно сравнить с диспетчерской или даже с семейным врачом, направляющим человека в зависимости от его проблемы туда, где ему смогут помочь”, — пояснила Кятлин.
Разработка и поддержание работы консультационного раздела финансируется Европейском социальным фондом посредством проекта ”Меры по поддержке интеграции в эстонском обществе”.