Фонд интеграции объявил тендер на поиск организаций для проведения языковых кафе

Фонд интеграции объявил открытый тендер на поиск организаций для проведения языковых кафе в 2018 году в таллиннских районах Мустамяэ, Ласнамяэ и Хааберсти, а также в Маарду, Палдиски, Кейла, Нарва, Силламяэ, Кохтла-Ярве (в районах Ярве и Ахтме), а также в Йыхви, Кивиыли и Пюсси.

Если раньше Фонд интеграции искал лиц, способных организовать языковые кафе по всему уезду, то теперь желает найти таких организаторов для отдельных городов и городских районов, сообщил фонд посредством пресс-релиза.

По словам руководителя Фонда интеграции Ирене Кяосаар, общеуездные языковые кафе были способны организовать, прежде всего, крупные языковые фирмы, вследствие чего остался невостребованным потенциал местных исполнителей.

”Я верю, что благодаря привлечению мелких некоммерческих организаций, библиотек и культурных центров качество языковых кафе, скорее, вырастет, ведь местные организаторы не могут позволить себе посредственный уровень. В Фонде интеграции мы хотим, чтобы языковое кафе было местом с приятной атмосферой, где люди по-настоящему хотели бы попрактиковаться в эстонском языке”, — сказала Кяосаар.

Таким образом, помимо крупных фирм Фонд интеграции призывает к участию в тендере также и местных организаторов. Главным предварительным условием для организующего языковое кафе лица является знание эстонского языка, а также не менее чем годичный опыт преподавания взрослым эстонского языка в качестве второго или иностранного языка.

Языковые кафе финансирует Европейский социальный фонд в рамках деятельности ”Разработка и внедрение консультационной и информационной системы” проекта ”Меры по поддержке интеграции в эстонском обществе”.