Фонд интеграции и Министерство культуры ищут свежие решения проблем интеграции

Фонд интеграции в сотрудничестве с Министерством культуры организует первый эстонский интеграционный хакатон, чтобы найти новые и интересные решения проблем интеграции. Двухдневный хакатон будет проведен 24 и 25 ноября.

На интеграционный хакатон ждут заинтересованных людей и экспертов в различных областях, которые на 30 часов разделятся на команды, задача которых будет заключаться в выработке идеи или программы проекта технологического решения для решения одной проблемы, сообщается в пресс-релизе.

Руководитель Фонда интеграции Ирене Кяосаар верит, что эксперты в различных областях, практики и активные граждане смогут выступить со свежими идеями.

”Может быть именно на интеграционном хакатоне мы найдем новые решения того, как побудить представителей различных языков и культур больше общаться друг с другом, или что сделать для того, чтобы жители Эстонии, для которых эстонский язык не является родным, не ощущали себя в слабой позиции на рынке труда Эстонии”, — сказала Кяосаар.

Лучшие команды получат финансовую поддержку из Фонда интеграции на реализацию своих идей; кроме того, их ждут специальные призы от спонсоров.

30-часовой хакатон пройдет 24-25 ноября в Таллинне, в Erinevate Tubade Klubi. Хакатон начнется в пятницу утром, 24 ноября в 10:00 с представления идей, после чего будут образованы команды из 4-5 участников, которые сразу приступят к работе. Команды смогут советоваться с менторами в течение пятницы, и должны будут представить отчет о продвижении проектов в пятницу вечером. Хакатон закончится в субботу в 14:00, когда команды выступят с презентацией своего проекта, а жюри вручит призы.

Результатом хакатона может быть:

- программа проекта, нацеленного на решение одной проблемы;

- материал, представляющий технологическое решение (программное приложение/веб-сайт и т.д.) в формате powerpoint или onepager на основе веб.