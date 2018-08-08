08.08.2018, 18:37

Фонд интеграции: быстрее всего расхватали курсы на категории B1 и C1

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rus.delfi.ee
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Eesti keele õppe võimalus
Eesti keele õppe võimalusFoto: Jaanus Lensment

В Фонде интеграции снова был ажиотаж вокруг бесплатных курсов эстонского языка. Желающие учить язык заполнили практически все группы менее чем за восемь часов. Быстрее всего расхватали курсы на среднюю и высшую категории В1, В2 и С1.

Фонд интеграции 8 августа открыл в 10:00 регистрацию на бесплатные курсы эстонского языка. Из-за большого спроса система не справилась и дала сбой — десять минут нельзя было зарегистрироваться на курсы. Кроме этого, в новости о курсах на сайте фонда была дана неверная ссылка на анкету регистрации. К 11 часам все было исправлено, передает rus.err.ee.

Быстрее всего расхватали курсы в Таллинне, здесь регистрация закончилась к двум часам дня. Так же большим спросом пользовались курсы на среднюю и высшую категорию В1, В2 и С1.

К пяти часам вечера еще можно было зарегистрироваться в Нарве на начальные языковые курсы А1 и А2.

По словам руководителя Фонда интеграции Ирене Кяосаар, спрос на изучение эстонского языка по-прежнему очень высокий. "Это показывает и то, что даже сервера, где пропускную способность специально увеличили, не справились с наплывом желающих зарегистрироваться".

Кяосаар отметила, что больше всего желающих было попасть в группы, где будут изучать язык на среднюю и высшую категорию. "В этот раз мы впервые набирали группы на категорию С1, и желающих оказалось много. Это указывает на то, что людям нужен язык не только для получения гражданства и работы, но и для более глубокого общения".

По оценке Кяосаар, спрос на изучение эстонского языка не снизится еще ближайшие десять лет. "В мае Таллиннский университет проводил исследование, которое показало, что в Эстонии желающих изучать эстонский язык насчитывается 50 000 — 60 000 человек. Конечно, стопроцентно спрос мы удовлетворить не сможем, потому что в страну приезжают новые люди. Однако можно с уверенностью сказать, что в следующем году курсов будет столько же. Надеюсь, что и дальше найдется финансирование на изучение эстонского языка", — сказала Кяосаар и напомнила, что помимо курсов существуют и другие возможности для изучения языка: языковые кафе и дома.

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Фонд интеграции: быстрее всего расхватали курсы на категории B1 и C1

08.08.2018
В Фонде интеграции снова был ажиотаж вокруг бесплатных курсов эстонского языка. Желающие учить язык заполнили практически все группы менее чем за восемь часов. Быстрее всего расхватали курсы на среднюю и высшую категории В1, В2 и С1.
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