Фонд интеграции: быстрее всего расхватали курсы на категории B1 и C1

Фонд интеграции 8 августа открыл в 10:00 регистрацию на бесплатные курсы эстонского языка. Из-за большого спроса система не справилась и дала сбой — десять минут нельзя было зарегистрироваться на курсы. Кроме этого, в новости о курсах на сайте фонда была дана неверная ссылка на анкету регистрации. К 11 часам все было исправлено, передает rus.err.ee.

Быстрее всего расхватали курсы в Таллинне, здесь регистрация закончилась к двум часам дня. Так же большим спросом пользовались курсы на среднюю и высшую категорию В1, В2 и С1.

К пяти часам вечера еще можно было зарегистрироваться в Нарве на начальные языковые курсы А1 и А2.

По словам руководителя Фонда интеграции Ирене Кяосаар, спрос на изучение эстонского языка по-прежнему очень высокий. "Это показывает и то, что даже сервера, где пропускную способность специально увеличили, не справились с наплывом желающих зарегистрироваться".

Кяосаар отметила, что больше всего желающих было попасть в группы, где будут изучать язык на среднюю и высшую категорию. "В этот раз мы впервые набирали группы на категорию С1, и желающих оказалось много. Это указывает на то, что людям нужен язык не только для получения гражданства и работы, но и для более глубокого общения".