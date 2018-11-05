05.11.2018, 07:59

Фонд Госреформы: судебное управление следует отделить от министерства юстиции


rus.delfi.ee
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Фонд Госреформы: судебное управление следует отделить от министерства юстиции
Foto: Andres Putting

Увеличение самостоятельности судов, ускорение судебного производства и появление у людей права для защиты своих конституционных прав обращаться напрямую в Госсуд — это последняя часть предложений, которые рекомендует фонд Госреформы.

Также выносится предложение обновить порядок выбора Президента Республики и дать людям право напрямую выставлять своего кандидата в президенты. Также рекомендуется повысить независимость госконтроля от правительства и сделать ведомство канцлера права классическим ведомством омбудсмена. Со всеми предложениями фонда Госреформы можно ознакомиться на его сайте.

По словам члена правления фонда Госреформы, бывшего председателя Госсуда Райта Марусте, судебная влать Эстонии нуждается в большей независимости от министерства юстиции. ”Мы считаем, что для институционализации судебного управления необходим совет, который стал бы органом принятия решений и организации судебного управления, а также центром формирования судебной политики Эстонии.

Для этого следует внести обслуживание совета судебного управления, учет персонала и утверждение бюджета судебной системы вне сферы управления министерства юстиции, а также передать совету судебное управление. Совет работал бы на основе устава, одобренного конституционной комиссией Рийгикогу, и управлялась бы руководителем, который назначался бы Рийгикогу на определенный срок. Это повысит независимость судов от исполнительной власти, благодаря чему вырастет их надежность”, сказал Райт Марусте.

Последние выборы Президента Республики в 2016 году показали, что существующий порядок выбора президента нуждается в обновлении. ”Фонд выносит предложение передать весь процесс выборов Президента Республики от начала до конца в компетенцию выборного собрания. Также важно, чтобы народ получил возможность выставлять своего кандидата, и для этого, по нашему мнению, разумно гражданам, у которых есть право голоса, дать право выставлять кандидата в президенты, если в его поддержку собрано 20 000 подписей.

Одно из наших предложений рекомендует повысить независимость Президента Республики от политических ветров, а также установить семилетний президентский срок, с правом выбора один раз. В этом случае, принимая решения, Президент не должен беспокоиться о том, переизберут ли его снова или нет”, объяснил Райт Марусте выдвинутые предложения фонда Госреформы.

По словам члена совета фонда Госреформы, бывшего госконтролера Алара Карисе, необходимо чтобы госконтролер и канцлер права были бы более эффективными и политически независимыми. ”Сейчас госконтролер и канцлер права рутинно принимают участие как в заседаниях Правительства Республики, так и в кабинетных обсуждениях, и это создает ситуацию конфликта интересов. Ведь сложнее независимо проводить аудит влияния тех решений и оценивать правомерность тех правовых актов, при обсуждении которых вы сами присутствовали.

Также важно улучшить трудовые отношения госконтроля с парламентом, и одной из таких возможностей является возможность дать госконтролеру такие же возможности которые есть у канцлера права, а именно, принимать участие с правом голоса в заседаниях Рийгикогу”, добавил Алар Карис.

По оценке Райта Марусте, Эстония должна последовать практике большей части европейских стран и сделать ведомство канцлера права классическим ведомством омбудсмена, привязав таким образом также ведомство уполномоченного по равноправию. ”Сейчас в институте канцлера права переплетаются функции как общего законного надзора, так и омбудсмена, и в результате этого, к значению и роли института канцлера права все больше начали относиться как полусудебному институту. На наш взгляд, правильнее передать функцию надзора за конституцией в компетенцию Госсуда”, сказал бывший председатель Госсуда Марусте. Также среди предложений фонда есть предложение предоставить людям право для защиты своих конституционных прав обращаться напрямую в Госсуд.

ТОП

При проведении государственной реформы, главный принцип фонда Госреформы состоит в том, чтобы Эстония была хорошо управляемой активной страной с ясным видением, которая служит своему народу. Концепция госреформы состоит из 11 частей, каждая из которых включает также конкретные предложения по обновлению. Всего в концепции 67 предложений, и они касаются трех больших тем: законодательная власть и представительное собрание; исполнительная власть; судебная власть и конституционные институты. С ними можно ознакомиться на сайте www.riigiuuendus.ee.

В центре пакета реформ находятся организации публичной власти, фонд не разрабатывает предложения, касающиеся политических сфер, таких как например, налоговая политика, безопасность государства, образование, социальная политика, культура и окружающая среда. Госреформа не предполагает и не предлагает изменений в основных положениях Конституции или государственного устройства Эстонии.

Окончательно пакет предложений госреформы будет готов к 21 ноября 2018 года, и в этот день, на конференции госреформы в конференц-центре Рийгикогу, его передадут всем представленным в Рийгикогу партиям. На неделе, которая начнётся 26 ноября, фонд передаст пакет госреформ Президенту Республики. Следующим этапом станет подготовка к претворению в жизнь концепции Госреформы, в т.ч. подготовка необходимых законопроектов и тезисов к их пояснительным запискам Срок завершения этого этапа — апрель 2019.

14 мая 2018 года эстонские предприниматели, в качестве гражданской инициативы, основали фонд Госреформы, чтобы разработать содержательные предложения по обновлению государственного управления Эстонии. Речь идет об аполитичной гражданской инициативе, созданной сроком на один год, призванной выработать концепцию государственной реформы и необходимые для претворения ее в жизнь законопроекты и тезисы к их пояснительным запискам.

Основателями фонда являются эстонские предприниматели Андрес Сааме, Армин Кыомяги, Энн Кунила, Ханнес Тамярв, Хельдур Меэритс, Яак Нигул, Яан Пиллесаар, Яан Пуусааг, Яанус Отса, Юри Кяо, Юри Мыйз, Койт Уус, Лембит Лумп, Марк Берман, Мати Полли, Олари Тааль, Олав Мийл, Парвель Пруунсильд, Пеэтер Мянд, Прийт Кесса, Прийт Пийльманн, Райво Хейн, Тийна Мыйз, Тийт Пруули, Тоомас Сильдмяэ, Вильяр Аракас и Вячеслав Леэдо.

Непосредственно работу фонда выполняли адвокат Кристель Урке, бывший председатель Государственного суда и член Европейского суда по правам человека Райт Марусте и правовед, адвокат и один из создателей конституции Эстонской Республики Юрий Райдла. Под их руководством, совместно с основателями, советом и правлением фонда, а также вместе с экспертами из числа сторонников, были проведены подготовительные работы по формированию концепции госреформы.

Членами правления фонда являются Юри Кяо, Олари Тааль и Райт Марусте.

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