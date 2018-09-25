Фонд Госреформы сконцентрируется на повышении качества государственного управления

Концепция Госреформы состоит из 11 глав, и каждая глава включает в себя 5-6 конкретных предложений по обновлению. Всего свыше 60 предложений, и они касаются трех главных тем: законодательная власть и представительные собрания; исполнительная власть; судебная власть и конституционные институты. Результаты своей работы фонд также обнародует в три этапа — на 43 неделе будет обнародована часть предложений по законодательной власти и представительным собраниям, на 44 неделе часть предложений по исполнительной власти и на 45 неделе будет обнародована часть предложений по судебной власти и конституционным институтам.

”Все части концепции очень важны, и мы хотим, чтобы по каждой части возникла содержательная общественная дискуссия. Если мы обнародовали бы весь пакет реформ сразу, то многие важные темы могли бы остаться в стороне от внимания общественности. Поэтому мы решили обнародовать эти части шаг за шагом”, пояснил председатель совета фонда Юри Райдла.

Совет Госреформы соберется на утверждение концепции 17 октября, окончательная концепция будет готова ко дню гражданина, к 26 ноября 2018 года. Готовая концепция будет передана всем представленным в парламенте партиям на конференции Госреформы, которая состоится в этот день в конференц-центре Рийгикогу.

Общая информация

14 мая 2018 года эстонские предприниматели в форме гражданской инициативы организовали фонд Госреформы, цель которого представить четкое содержание по обновлению государственности Эстонии. Речь идет о созданной на один год аполитической частной инициативе, которая разработает концепцию госреформы и необходимые для ее осуществления планы для законопроектов и тезисы к пояснительным запискам.

Учредителями фонда являются Андрес Сааме, Армин Кыомяги, Энн Кунила, Ханнес Тамярв, Хельдур Меэритс, Яак Нигул, Яан Пиллесаар, Яан Пуусааг, Яанус Отса, Юри Кяо, Юри Мыйз, Койт Уус, Лембит Лумп, Марк Берман, Мати Полли, Олари Тааль, Олав Мийл, Парвель Пруунсильд, Пеэтер Мянд, Прийт Кесса, Прийт Пийльманн, Райво Хейн, Тийна Мыйз, Тийт Пруули, Тоомас Сильдмяэ, Вильяр Аракас и Вячеслав Леэдо.

Внутренней работой фонда руководят бывший председатель Госсуда и член Европейского суда по правам человека Райт Марусте и правовед, адвокат и один из создателей конституции Эстонской Республики Юри Райдла. Под их руководством в сотрудничестве с основателями, советом, правлением и экспертами-единомышленниками была проведена подготовительная работа по разработке концепции госреформы и составлению планов законопроектов и тезисов к их пояснительным запискам.

Члены правления фонда — Юри Кяо, Олари Тааль и Райт Марусте.

Члены совета фонда — Айво Адамсон, Алар Карис, Давид Всевиов, Яак Аавиксоо, Юри Райдла, Кристи Лийва, Марек Хельм, Райво Варе, Рийна Вартс, Ринга Раудла, Тармо Юристо, Тийт Пруули, Тоомас Тамсар, Урмас Варблане и Вильяр Аракас.

С содержанием исходного видения и планом работы основателей фонда Госреформы можно ознакомиться на сайте: www.riigiuuendus.ee