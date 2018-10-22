Фонд Госреформы: роль народа в управлении государством должна вырасти

Фонд Госреформы, который был образован в результате гражданской инициативы, обнародовал сегодня первую часть масштабного пакета предложений по обновлению, сообщается в пресс-релизе фонда.
Целью пакета предложений по обновлению законотворчества и представительных собраний является превращение Рийгикогу в центр настоящих политических дебатов и увеличение роли народа в управлении государством. Среди прочего предлагается сделать выборные списки Рийгикогу открытыми и сделать размеры выборных округов одинаковыми. Также считают необходимым существенно ограничить принятие новых правовых норм и уменьшить количество чиновников, занимающихся законотворчеством на 50% в течение следующих восьми лет.
По словам члена совета фонда Госреформы Райво Варе, важно сделать наши представительные собрания более эффективными. ”Мы хотим, чтобы в будущем голос избирателя имел был больший вес, и развитие государства происходило бы на наших глазах лучшим из возможных способов. Влияние закулисной политики партий в Рийгикогу должно уменьшиться, Рийгикогу должно стать мудрее и действовать эффективнее”, сказал Райво Варе. „Одним из шагов могло бы стать проведение выборов по открытым спискам. Если же выборы будут проходить по закрытым спискам, то для обеспечения обновления Рийгикогу нужно ограничить членство двумя сроками подряд. Также мы предлагаем выровнить выборный цикл Рийгикогу и местных самоуправлений таким образом, чтобы все выборы проходили бы в один календарный год. Выборы в Рийгикогу в марте, и выборы в местные самоуправления в октябре”, пояснил Райво Варе.
По словам эксперта фонда Госреформы, адвоката, специализирующейся на государственном и административном праве, Кристель Урке, очень важно увеличить действительное участие народа в управлении государством. "Этим предложением мы хотим вдохновить Рийгикогу чаще спрашивать мнение народа и проводить общегосударственные опросы. Общественные опросы и голосования должны стать естественной частью управления государством и принятия важных решений. Для этого мы предлагаем зафиксировать общественные опросы как на уровне государства, так и на уровне местных самоуправлений, а также ввести в законодательство местное народное начинание и местное народное голосование”, сказала Кристель Урке.
По словам председателя совет фонда Юри Райдла, вместо Правительства Республики центром действительных политических дебатов и власти должно стать Рийгикогу. „Важные политические выборы должны брать свое начало в Рийгикогу. Дебаты председателей партий конечно могут проходить на фестивале мнений в Пайде, но в Рийгикогу они должны быть”, сказал Райдла.
По оценке Райво Варе в Эстонии очень нужно уменьшить количество правил и правовых норм. "Их должно быть ровно столько, сколько минимально необходимо. Нормы должны быть ясно сформулированы и понятны любому человеку без помощи эксперта по праву. Мы считаем, что в законотворчестве нужно закрепить принцип, по которому при принятии новой обязывающей правовой нормы, отменялись бы минимум две старые равноценные правовые нормы. В целом, в долгосрочной перспективе очень поможет существенное уменьшение количества чиновников, занимающихся законотворчеством. Мы видим, что в течение следующих восьми лет количество чиновников, занимающихся законотворчеством, могло бы уменьшиться на 50%”, сказал Райво Варе.
"Мы больше верим народу Эстонии и хотим увеличить свободу действий людей и их ответственность, чтобы было меньше приказов и запретов. Целью должно быть создание понятного правового языка и уменьшение количества норм, чтобы человеку было легко действовать, работать с государственными учреждениями, а также, чтобы расходы на правовую помощь не ограничивали бы человека необоснованно”, добавил Варе.
При проведении государственной реформы главный принцип фонда Госреформы состоит в том, чтобы Эстония была хорошо управляемой активной страной с ясным видением, которая служит своему народу. Концепция госреформы, получившая одобрение совета, состоит из 11 частей, каждая из которых включает также конкретные предложения по обновлению. Всего в концепции 67 предложений, и они касаются трех больших тем: законодательная власть и представительное собрание; исполнительная власть; судебная власть и конституционные институты.
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Фонд будет публиковать результаты работы на сайте www.riigiuuendus.ee в три этапа.
В центре пакета реформ находятся организации публичной власти. Фонд не разрабатывает предложения, касающиеся политических сфер, таких как, например, налоговая политика, безопасность государства, образование, социальная политика, культура и окружающая среда. Госреформа не предполагает и не предлагает изменений в основных положениях Конституции или государственного устройства Эстонии.
Окончательно пакет предложений госреформы будет готов к 21 ноября 2018 года, и в этот день, на конференции госреформы в конференц-центре Рийгикогу, его передадут всем представленным в Рийгикогу партиям. На неделе, которая начнётся 26 ноября, фонд передаст пакет госреформ Президенту Республики. Следующим этапом станет подготовка к претворению в жизнь концепции Госреформы, в т.ч. подготовка необходимых законопроектов и тезисов к их пояснительным запискам. Срок завершения этого этапа — апрель 2019.