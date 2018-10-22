Фонд Госреформы: роль народа в управлении государством должна вырасти

По словам эксперта фонда Госреформы, адвоката, специализирующейся на государственном и административном праве, Кристель Урке, очень важно увеличить действительное участие народа в управлении государством. "Этим предложением мы хотим вдохновить Рийгикогу чаще спрашивать мнение народа и проводить общегосударственные опросы. Общественные опросы и голосования должны стать естественной частью управления государством и принятия важных решений. Для этого мы предлагаем зафиксировать общественные опросы как на уровне государства, так и на уровне местных самоуправлений, а также ввести в законодательство местное народное начинание и местное народное голосование”, сказала Кристель Урке.

По словам председателя совет фонда Юри Райдла, вместо Правительства Республики центром действительных политических дебатов и власти должно стать Рийгикогу. „Важные политические выборы должны брать свое начало в Рийгикогу. Дебаты председателей партий конечно могут проходить на фестивале мнений в Пайде, но в Рийгикогу они должны быть”, сказал Райдла.

По оценке Райво Варе в Эстонии очень нужно уменьшить количество правил и правовых норм. "Их должно быть ровно столько, сколько минимально необходимо. Нормы должны быть ясно сформулированы и понятны любому человеку без помощи эксперта по праву. Мы считаем, что в законотворчестве нужно закрепить принцип, по которому при принятии новой обязывающей правовой нормы, отменялись бы минимум две старые равноценные правовые нормы. В целом, в долгосрочной перспективе очень поможет существенное уменьшение количества чиновников, занимающихся законотворчеством. Мы видим, что в течение следующих восьми лет количество чиновников, занимающихся законотворчеством, могло бы уменьшиться на 50%”, сказал Райво Варе.

"Мы больше верим народу Эстонии и хотим увеличить свободу действий людей и их ответственность, чтобы было меньше приказов и запретов. Целью должно быть создание понятного правового языка и уменьшение количества норм, чтобы человеку было легко действовать, работать с государственными учреждениями, а также, чтобы расходы на правовую помощь не ограничивали бы человека необоснованно”, добавил Варе.

При проведении государственной реформы главный принцип фонда Госреформы состоит в том, чтобы Эстония была хорошо управляемой активной страной с ясным видением, которая служит своему народу. Концепция госреформы, получившая одобрение совета, состоит из 11 частей, каждая из которых включает также конкретные предложения по обновлению. Всего в концепции 67 предложений, и они касаются трех больших тем: законодательная власть и представительное собрание; исполнительная власть; судебная власть и конституционные институты.

Фонд будет публиковать результаты работы на сайте www.riigiuuendus.ee в три этапа.

В центре пакета реформ находятся организации публичной власти. Фонд не разрабатывает предложения, касающиеся политических сфер, таких как, например, налоговая политика, безопасность государства, образование, социальная политика, культура и окружающая среда. Госреформа не предполагает и не предлагает изменений в основных положениях Конституции или государственного устройства Эстонии.

Окончательно пакет предложений госреформы будет готов к 21 ноября 2018 года, и в этот день, на конференции госреформы в конференц-центре Рийгикогу, его передадут всем представленным в Рийгикогу партиям. На неделе, которая начнётся 26 ноября, фонд передаст пакет госреформ Президенту Республики. Следующим этапом станет подготовка к претворению в жизнь концепции Госреформы, в т.ч. подготовка необходимых законопроектов и тезисов к их пояснительным запискам. Срок завершения этого этапа — апрель 2019.