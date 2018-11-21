Фонд госреформы передал пакет реформ руководителю Рийгикогу и председателям парламентских партий

26 ноября Фонд госреформ передаст пакет реформ Президенту Республики. В ходе следующего этапа начнется работа по подготовке реализации концепции Госреформы, в т.ч. подготовка необходимых законопроектов и тезисов к их пояснительным запискам. Срок завершения этого этапа — апрель 2019.

14 мая 2018 года эстонские предприниматели, в качестве гражданской инициативы, основали фонд Госреформы, чтобы разработать содержательные предложения по обновлению государственного управления Эстонии. Речь идет об аполитичной гражданской инициативе, созданной сроком на один год, призванной выработать концепцию государственной реформы и необходимые для претворения ее в жизнь законопроекты и тезисы к их пояснительным запискам.