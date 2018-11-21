21.11.2018, 17:01

Фонд госреформы передал пакет реформ руководителю Рийгикогу и председателям парламентских партий

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rus.delfi.ee
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Фонд госреформы передал пакет реформ руководителю Рийгикогу и председателям парламентских партий
Foto: Egert Kamenik

Фонд госреформы передал готовый пакет реформ руководителю Рийгикогу и председателям парламентских партий. Сейчас в конференц-центре Рийгикогу эксперты обсуждают возможности реализации пакета реформ.

26 ноября Фонд госреформ передаст пакет реформ Президенту Республики. В ходе следующего этапа начнется работа по подготовке реализации концепции Госреформы, в т.ч. подготовка необходимых законопроектов и тезисов к их пояснительным запискам. Срок завершения этого этапа — апрель 2019.

14 мая 2018 года эстонские предприниматели, в качестве гражданской инициативы, основали фонд Госреформы, чтобы разработать содержательные предложения по обновлению государственного управления Эстонии. Речь идет об аполитичной гражданской инициативе, созданной сроком на один год, призванной выработать концепцию государственной реформы и необходимые для претворения ее в жизнь законопроекты и тезисы к их пояснительным запискам.

Основателями фонда являются эстонские предприниматели Андрес Сааме, Армин Кыомяги, Энн Кунила, Ханнес Тамярв, Хельдур Меэритс, Яак Нигул, Яан Пиллесаар, Яан Пуусааг, Яанус Отса, Юри Кяо, Юри Мыйз, Койт Уус, Лембит Лумп, Марк Берман, Мати Полли, Олари Тааль, Олав Мийл, Парвель Пруунсильд, Пеэтер Мянд, Прийт Кесса, Прийт Пийльманн, Райво Хейн, Тийна Мыйз, Тийт Пруули, Тоомас Сильдмяэ, Вильяр Аракас и Вячеслав Леэдо.

Непосредственно работу фонда выполняли адвокат Кристель Урке, бывший председатель Государственного суда и член Европейского суда по правам человека Райт Марусте и правовед, адвокат и один из создателей конституции Эстонской Республики Юрий Райдла. Под их руководством, совместно с основателями, советом и правлением фонда, а также вместе с экспертами из числа сторонников, были проведены подготовительные работы по формированию концепции госреформы.

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