29.10.2018, 08:15

Фонд госреформы: объединим министерства в одно правительственное учреждение и повысим качество управления государством

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rus.delfi.ee
EST
Riigireformi Sihtasutus
Riigireformi SihtasutusFoto: Jarek Jõepera

Фонд Госреформы, созданный как гражданская инициатива, обнародовал сегодня вторую часть объемного пакета предложений по обновлению государства. Главная цель предложений, касающихся исполнительной власти, состоит в том, чтобы деятельность правительства стала более целенаправленной и стратегической, в т.ч. выносится предложение объединить все министерства в единое правительственное учреждение, говорится в пресс-релизе.

Также считается необходимым сделать общение человека с государством более быстрым и удобным. Для этого рекомендуется в следующие четыре года уменьшить бюрократию и снизить административную нагрузку на четверть, и общие сроки по административным производствам сократить в два раза. С предложениями можно ознакомиться на сайте: www.riigiuuendus.ee/kontseptsioon/.

По словам члена совета Фонда Госреформы Вильяра Аракаса, организация работы и работа Правительства Республики должна быть оперативной и целенаправленной, и в то же время гибкой. ”Активное и хорошо управляемое центральное правительство должно работать как одна команда. Мы предлагаем создать в виде единого правительственного учреждения Госправительство, у которого не будет ”синдрома силосной башни” в значении обычных министерств. Стержнем Госправительства будет Правительство Республики. Это изменение будет способствовать единому пониманию исполнительной власти, которое является первоочередным, и которое также создаст хорошие предпосылки для снижения административных расходов”, — объяснил Аракас.

Для людей это будет означать то, что при управлении такого правительства проблемы общества получат более быстрые и гибкие решения. ”В структуру Госправительства должен также входить Стратегический центр Эстонской Республики. Работа правительства в виде одной команды позволит конкретизировать приоритеты и поставить для всего государства единые высокие цели развития определенных сфер. Установление требований к компетенции министров повысит также качество управление государством в целом”, — добавил Аракас.

По оценке эксперта фонда Госреформы, адвоката, специализирующейся на государственном и административном праве, Кристель Урке, общение человека с государством должно стать быстрее и проще, требовать намного меньше времени и денег. ”Мы находим, что сроки общих административных производств можно сократить в два раза, снизить различные требования и связанную с ними бюрократию. Рекомендуем Рийгикогу дать Правительству задание подготовить на четыре года план по снижению административной нагрузки примерно на 25%, и представить этот план на утверждение в Рийгикогу в течение 2019 года. Голландия в прошлом десятилетии именно таким способом успешно снизила административную нагрузку своей страны”, — сказала Кристель Урке.

По мнению одного из учредителей фонда Госреформы ИТ-предпринимателя Яана Пиллесааре, нужно исходя из потребностей людей максимально использовать возможности э-государства. ”Очень большую часть государственных услуг, в первую очередь нашей солидарной системы, можно дигитализировать и решать с помощью дельных алгоритмов. Человек должен только один раз предоставлять свои данные исполнительной власти. Для оказания или получения любой услуги публичного сектора, эти данные должны быть доступны автоматически. Электронные порталы государственных услуг должны быть едины и с простым дизайном для того чтобы каждый, выполнив вход мог сделать необходимые дела, а также чтобы избежать цифрового барьера”, — объяснил Пиллесаар.

Разрешение конкуренции при предложении государственных услуг, поможет снизить затратность и повысить их эффективность. По мнению Пиллесаара это особенно важно для государственных услуг с потребностью инвестирования и расходами, для таких как образование, здравоохранение и социальное страхование.

ТОП

При проведении государственной реформы, главный принцип фонда Госреформы состоит в том, чтобы Эстония была хорошо управляемой активной страной с ясным видением, которая служит своему народу. Концепция госреформы состоит из 11 частей, каждая из которых включает также конкретные предложения по обновлению. Всего в концепции 67 предложений, и они касаются трех больших тем: законодательная власть и представительное собрание; исполнительная власть; судебная власть и конституционные институты.

Фонд будет публиковать результаты работы на сайте www.riigiuuendus.ee в три этапа — следующая публикация будет 29 октября, часть про исполнительную власть, в центре внимания которой предложения по реорганизации работы правительства и чиновников, и последняя часть, касающаяся судебной власти и конституционных институтов будет опубликована на 45 неделе. Помимо укрепления системы правосудия, она затрагивает предложения по развитию институтов Президента Республики, канцлера права и государственного контролера.

В центре пакета реформ находятся организации публичной власти, фонд не разрабатывает предложения, касающиеся политических сфер, таких как например, налоговая политика, безопасность государства, образование, социальная политика, культура и окружающая среда. Госреформа не предполагает и не предлагает изменений в основных положениях Конституции или государственного устройства Эстонии.

Окончательно пакет предложений госреформы будет готов к 21 ноября 2018 года, и в этот день, на конференции госреформы в конференц-центре Рийгикогу, его передадут всем представленным в Рийгикогу партиям. На неделе, которая начнётся 26 ноября, фонд передаст пакет госреформ Президенту Республики. Следующим этапом станет подготовка к претворению в жизнь концепции Госреформы, в т.ч. подготовка необходимых законопроектов и тезисов к их пояснительным запискам Срок завершения этого этапа — апрель 2019.

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