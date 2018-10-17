Фонд Госреформы: мы хотим, чтобы Эстония была хорошо управляемой активной страной с ясным видением, которая служит своему народу

Фонд будет публиковать результаты работы на сайте www.riigiuuendus.ee в три этапа — на следующей неделе, 22 октября, будет опубликована часть по теме законодательной власти и представительного собрания, которая касается работы Рийгикогу и местных самоуправлений, законотворчества и участия граждан в управлении государством.

На 44-ой неделе будет опубликована часть, касающаяся исполнительной власти, в центре внимания которой будут предложения по реорганизации работы правительства и чиновников, и на 45-ой неделе будет опубликована часть, касающаяся судебной власти и конституционных институтов. Помимо укрепления системы правосудия, в нее также входят предложения по развитию институтов Президента Республики, канцлера права и государственного контролера.

”Все части концепции важны, и мы хотим, чтобы по каждой части состоялась предметная открытая дискуссия. В том случае, если бы мы опубликовали весь пакет по государственному обновлению целиком, множество важных тем могли бы остаться без внимания общественности. Поэтому мы решили публиковать его шаг за шагом”, сказал председатель совета фонда Юри Райдла.

В центре пакета реформ находятся организации публичной власти, фонд не разрабатывает предложения, касающиеся политических сфер, таких как например, налоговая политика, безопасность государства, образование, социальная политика, культура и окружающая среда.

Окончательно пакет предложений госреформы будет готов к 21 ноября 2018 года, и в этот день, на конференции госреформы в конференц-центре Рийгикогу, его передадут всем представленным в Рийгикогу партиям. На неделе, которая начнётся 26 ноября, фонд передаст пакет госреформ Президенту Республики. Следующим этапом станет подготовка к претворению в жизнь концепции Госреформы, в т.ч. подготовка необходимых законопроектов и тезисов к их пояснительным запискам Срок завершения этого этапа — апрель 2019.

14 мая 2018 года эстонские предприниматели, в качестве гражданской инициативы, основали фонд Госреформы, чтобы разработать содержательные предложения по обновлению государственного управления Эстонии. Речь идет об аполитичной гражданской инициативе, созданной сроком на один год, призванной выработать концепцию государственной реформы и необходимые для претворения ее в жизнь законопроекты и тезисы к их пояснительным запискам.

Основателями фонда являются эстонские предприниматели Андрес Сааме, Армин Кыомяги, Энн Кунила, Ханнес Тамярв, Хельдур Меэритс, Яак Нигул, Яан Пиллесаар, Яан Пуусааг, Яанус Отса, Юри Кяо, Юри Мыйз, Койт Уус, Лембит Лумп, Марк Берман, Мати Полли, Олари Тааль, Олав Мийл, Парвель Пруунсильд, Пеэтер Мянд, Прийт Кесса, Прийт Пийльманн, Райво Хейн, Тийна Мыйз, Тийт Пруули, Тоомас Сильдмяэ, Вильяр Аракас и Вячеслав Леэдо.

Непосредственно работу фонда выполняли адвокат Кристель Урке, бывший председатель Государственного суда и член Европейского суда по правам человека Райт Марусте и правовед, адвокат и один из создателей конституции Эстонской Республики Юрий Райдла. Под их руководством, совместно с основателями, советом и правлением фонда, а также вместе с экспертами из числа сторонников, были проведены подготовительные работы по формированию концепции госреформы.

Членами правления фонда являются Юри Кяо, Олари Тааль и Райт Марусте.

Члены совета фонда: Айво Адамсон, Алар Карис, Давид Всевиов, Яак Аавиксоо, Юри Райдла, Кристи Лийва, Марек Хельм, Райво Варе, Рийна Вартс, Ринга Раудла, Тармо Юристо, Тийт Пруули, Тоомас Тамсар, Урмас Варблане и Вильяр Аракас.