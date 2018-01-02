Фонд дорожного страхования требует зафиксировать в законе габариты парковочных мест

Фонд дорожного страхования (Eesti Liikluskindlustuse Fond, LKF) предлагает внести поправки в законодательство, которые установили бы четкие размеры парковочных мест по длине и ширине для снижения числа дорожно-транспортных происшествий на автомобильных парковках.

Согласно анализу фонда, одна из важных причин ДТП на парковках состоит в том, что многие из них построены с нарушением действующих требований, передает rus.err.ee.

В 2016 году работники LKF провели замеры парковочных мест у торговых центров, выяснив, что они не соответствуют стандарту (минимальная ширина 2,7 метра, длина — 5 метров), а в одном случае ширина парковочного места составляла лишь 2,3 метра.

В связи с вышеуказанным LKF предлагает Рийгикогу и министерству экономики внести в закон о применении Строительного кодекса и Закона о планировании положение, согласно которому обычную длину и ширину парковочного места на парковках общего пользования необходимо привести в соответствие с требованиями стандарта для городских улиц к 1 января 2019 года.

Согласно предложению LKF, минимальная ширина парковочного места должна быть 2,7 метра и длина — не менее пяти метров, а минимальная ширина проезда между рядами автомобилей на парковке — семь метров.