Фонд дорожного страхования рекомендует информировать страховое общество об услуге совместного использования автомобиля

Вступающая 1 ноября в силу поправка к Закону об общественном транспорте устанавливает общие требования к водителям такси и оказывающим услугу совместного использования автомобиля лицам, рассматривая в дальнейшем услугу совместного использования автомобиля в качестве оказания услуги такси через услугу информационного общества. Как и при обычной услуге такси, об услуге совместного использования автомобиля также следует информировать страховщика.

По словам председателя правления Фонда дорожного страхования Марта Йессе, услуга совместного использования автомобиля с 1 ноября по сути является услугой такси, и страховщики обычно считают это важным обстоятельством риска при заключении договоров обязательного дорожного страхования и добровольного страхования транспортного средства.

”Независимо от того, оказывается услуга в качестве основной деятельности или только иногда, рекомендуем оказывающим услугу совместного использования автомобиля владельцам транспортных средств уточнить со страховщиком, действует ли, и на каких основаниях, страховая защита. Сокрытие информации от страховщиков может повлечь за собой проблемы при возмещении страхового случая и при обновлении договора страхования”, — сказал Йессе.

Как сказал директор по страхованию ERGO Андрес Консап, ERGO при определении цены рассматривает оказывающих услугу совместного использования автомобиля лиц наравне с такси, как и предусматривает новый закон. ”В случае если лицо, оказывающее услугу совместного использования автомобиля или услугу такси, не сообщило об услуге совместного использования автомобиля страховому обществу, мы в части дорожного страхования имеем право потребовать уплаты разницы в страховом взносе, а в части страхования каско еще и уменьшить сумму возмещения или отказаться от ее выплаты”, — сказал Консап.

”Для такси и подобных услуг, вероятно, уже в ближайшее время на рынке появятся новые услуги, когда при определении цены будет учитываться реальный пробег или другие обстоятельства риска, связанные с конкретным транспортным средством и водителем. Мы предложили этим летом на рынок первое решение в части телематики, и дальнейшее развитие услуги станет совершенно логическим продолжением”, — добавил Консап.

По оценке руководителя сферы дорожного страхования и страхования каско Swedbank Кристьяна Ахвена, вступающая в силу поправка к закону поможет страховщикам лучше оценивать риски. ”Если транспортное средство используется в качестве такси и это указано в полисе, то мы на практике до сих пор в части ущерба при добровольном страховании транспортного средства практиковали применение тройной ставки собственной ответственности. Рекомендуем оказывающим услугу совместного использования автомобиля лицам пересмотреть свой действующий полис и при необходимости изменить сферу использования транспортного средства, чтобы избежать ситуации, когда вместо желаемого дополнительного дохода придется нести дополнительные затраты”, — сказал Ахвен.

Дорожное страхование и страхование автомобиля, т.е. каско, предлагают страховые общества ERGO, If, PZU, Seesam, Swedbank, Salva, Inges, BTA, Gjensidige и Compensa.

Эстонский фонд дорожного страхования (ЭФДС) является гарантийным фондом дорожного страхования, бюро зеленой карты в Эстонии и администратором регистра дорожного страхования. Через ЭФДС назначается принудительное страхование для тех, кто сам не заключил договора дорожного страхования. Также ЭФДС возмещает ущерб, причиненный незарегистрированными и неустановленными моторными транспортными средствами.