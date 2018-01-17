Фонд дорожного страхования рассказал о самых опасных местах на дорогах Эстонии

В 2017 году самым опасным участком дорожного движения в Эстонии была зона парковки возле торгового центра Ülemiste, а самым опасным перекрестком — кольцо Рийа в Тарту, сообщает Эстонский фонд дорожного страхования.

В течение прошлого года в Эстонский регистр дорожного страхования было занесено 35 400 страховых случаев, в том числе 32 200 случаев дорожного страхования в Эстонии и 3200 случаев за рубежом, вызванных эстонскими транспортными средствами. В прошлом году страховых случаев было примерно на 100 больше по сравнению с 2016 годом. Сумма требований о возмещении ущерба по страховым случаям в Эстонии в 2017 году составила 52 миллиона евро — на три миллиона больше, чем в 2016 году.

По оценке члена правления Эстонского фонда дорожного страхования Андреса Пийрсалу, завершившийся год был для дорожного движения характерным с учетом общего экономического развития и погодных условий. ”Если влияние погоды на интенсивность страховых случаев в минувшем году несколько ослабло, то экономический рост привел к повышению плотности дорожного движения, в результате чего количество страховых случаев было высоким. Сумма требований о возмещении ущерба наверняка еще увеличится, поскольку рассмотрение самых тяжелых случаев еще не завершено. По сравнению с предыдущим периодом, в контексте общего повышения цен, средний размер требования о возмещении ущерба тоже увеличился”, пояснил Пийрсалу.

В 2017 году доля парковочных инцидентов составила 37%, как и в 2016 году. Большинство парковочных инцидентов произошло в ходе маневрирования на парковочном месте.

Одна пятая всех дорожно-транспортных происшествий в Эстонии — наезд сзади на движущееся или остановившееся транспортное средство. Перестраиваясь из одного ряда в другой, водители повреждали соседнее транспортное средство в 6% случаев, а 5% ДТП произошло в результате движения задним ходом на дорогах и улицах (не паркуясь).

В семи уездах в прошлом году число страховых случаев превысило количество таковых в позапрошлом году. Более чем на 10% больше страховых случаев произошло в Йыгеваском и Саареском уездах. В восьми уездах число страховых случаев уменьшилось, в том числе более чем на 10% — в Пылваском, Ляэне-Вируском и Ярваском уездах.

64% всех дорожно-транспортных происшествий произошло в Харьюском уезде. В последние годы доля ДТП в Харьюском уезде неизменно увеличивалась: в 2016 году этот показатель составил 63% от всех ДТП в стране, а в 2014 году — 62%.

В минувшем году самым опасным участком дорожного движения была зона парковки возле торгового центра Ülemiste — здесь за год имело место 162 связанных с ДТП страховых случая, а общая сумма ущерба составила 170 000 евро. Более 100 таких инцидентов произошло в течение прошлого года у торговых центров Rocca al Mare и Järve в Таллинне и Lõunakeskus в Тарту.

Самым опасным перекрестком в прошлом году было кольцо Рийа в Тарту — 160 связанных с ДТП страховых случаев с общей суммой требований о возмещении ущерба в размере более 200 000 евро. При этом ситуация на кольце Рийа существенно ухудшилась по сравнению с 2016 годом — число страховых случаев на треть.

Ущерб превысил 200 000 евро и на следующих перекрестках в Таллинне: бульвар Сыпрузе / Таммсааре теэ и Ярвевана теэ / Пярнуское шоссе. Значительно возросло число дорожно-транспортных происшествий в столице на перекрестке Таммсааре теэ / улицы Тонди, кольце Акадеэмия и перекрестке Нарвского шоссе / улицы Йыэ.

По сравнению с 2016 годом самое примечательное снижение количества дорожно-транспортных происшествий имело место на перекрестке Хааберсти: в общей сложности 76 вместо 144. За этот же период ДТП пошли на убыль и на перекрестках Тартуского шоссе / улицы Лийвалайа и улиц Ахтри / Лоотси.

Почти половина всех дорожно-транспортных происшествий на перекрестках — наезд сзади. Еще в 16% случаев происходило столкновение с другим участником дорожного движения на перекрестке, в 15% случаев — ДТП при перестройке в другой ряд, в 4% случаев — при движении задним ходом.

Эстонский фонд дорожного страхования (ЭФДС) является гарантийным фондом дорожного страхования, бюро зеленой карты в Эстонии, администратором регистра дорожного страхования и принудительным страховщиком транспортных средств без договора о дорожном страховании. ЭФДС возмещает ущерб, причиненный незарегистрированными транспортными средствами, транспортными средствами с принудительным страхованием и неустановленными транспортными средствами. ЭФДС также занимается урегулированием споров о дорожном страховании через примирительный орган дорожного страхования.