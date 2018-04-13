13.04.2018, 08:55

Фонд дорожного страхования: мотоциклы, мопеды и лодочные прицепы должны иметь дорожное страхование

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rus.delfi.ee
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Фонд дорожного страхования: мотоциклы, мопеды и лодочные прицепы должны иметь дорожное страхование
MopeedFoto: Irina Mägi

Весной на дорогах появляется все больше транспортных средств, которыми нельзя пользоваться зимой. Эстонский фонд дорожного страхования (ЭФДС) напоминает, что мотоциклы, мопеды, лодочные прицепы и прочие сезонные моторные транспортные средства и прицепы к ним должны иметь текущее дорожное страхование.

По словам члена правления ЭФДС Лаури Потсеппа, каждой весной на дороги выезжает огромное количество мотоциклов и мопедов, водители которых забыли заключить договор обязательного дорожного страхования.

”В дорожно-транспортный регистр занесено более 12 000 мопедов, но по состоянию на сегодняшний день договоры дорожного страхования заключены только для менее чем 5000 мопедов. Соответственно, 65% мопедов не имеют договора дорожного страхования”, заявил Лаури Потсепп.

”Прошлый опыт свидетельствует о том, что весной люди чаще всего забывают о необходимости иметь договор дорожного страхования для мопеда или прицепа. Многие водители мопедов — получившие свои первые права дети, которые еще никогда ничего не застраховывали. В этой ситуации родители обязаны научить ребенка проверять наличие страховки”, пояснил он.

Если транспортное средство не используется, то наличие страховки является необязательным в первые 12 месяцев после истечения срока действия последнего договора дорожного страхования. Но затем автоматически вступает в силу принудительное страхование незастрахованного транспортного средства, причем оно дороже обычного дорожного страхования. Исключение составляют старые транспортные средства и гоночные автомобили, которые должны иметь договор дорожного страхования только при их использовании.

Как отмечает отвечающий в Swedbank за дорожное и каско-страхование Кристьян Ахвен, для мопеда, как и любого другого транспортного средства, можно оформить дорожное страхование с ежемесячным платежом. ”Поскольку суммарный расход на страхование при этом не возрастает, такой вариант особенно привлекателен для молодых водителей с ограниченным месячным бюджетом. Мы убедились в том, что при страховании сезонных транспортных средств предпочтение отдается именно одномесячным полисам”, добавил Кристьян Ахвен.

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Председатель правления Inges Kindlustus Вольдемар Вайно подчеркнул, что каждому владельцу транспортного средства не помешает проверить действие своего договора дорожного страхования. ”Страховка дешевле езды без страховки, ведь в последнем случае при нанесении ущерба виновнику придется возместить его из своего кармана. Даже небольшое дорожно-транспортное происшествие может обернуться огромными расходами”, сказал Вольдемар Вайно.

Действие дорожного страхования можно проверить на сайте ЭФДС: www.lkf.ee/kindlustusekehtivus. При отсутствии страховки можно сравнить предлагаемые расценки дорожного страхования при помощи этого калькулятора: https://www.lkf.ee/et/kalkulaator.

Эстонский фонд дорожного страхования является гарантийным фондом дорожного страхования, бюро зеленой карты в Эстонии, администратором регистра дорожного страхования и принудительным страховщиком транспортных средств без договора о дорожном страховании. Эстонский фонд дорожного страхования возмещает ущерб, причиненный незарегистрированными транспортными средствами, транспортными средствами с принудительным страхованием и неустановленными транспортными средствами. Эстонский фонд дорожного страхования также занимается урегулированием споров о дорожном страховании через примирительный орган дорожного страхования.

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