Фонд дорожного страхования: мотоциклы, мопеды и лодочные прицепы должны иметь дорожное страхование

Если транспортное средство не используется, то наличие страховки является необязательным в первые 12 месяцев после истечения срока действия последнего договора дорожного страхования. Но затем автоматически вступает в силу принудительное страхование незастрахованного транспортного средства, причем оно дороже обычного дорожного страхования. Исключение составляют старые транспортные средства и гоночные автомобили, которые должны иметь договор дорожного страхования только при их использовании.

Как отмечает отвечающий в Swedbank за дорожное и каско-страхование Кристьян Ахвен, для мопеда, как и любого другого транспортного средства, можно оформить дорожное страхование с ежемесячным платежом. ”Поскольку суммарный расход на страхование при этом не возрастает, такой вариант особенно привлекателен для молодых водителей с ограниченным месячным бюджетом. Мы убедились в том, что при страховании сезонных транспортных средств предпочтение отдается именно одномесячным полисам”, добавил Кристьян Ахвен.

Председатель правления Inges Kindlustus Вольдемар Вайно подчеркнул, что каждому владельцу транспортного средства не помешает проверить действие своего договора дорожного страхования. ”Страховка дешевле езды без страховки, ведь в последнем случае при нанесении ущерба виновнику придется возместить его из своего кармана. Даже небольшое дорожно-транспортное происшествие может обернуться огромными расходами”, сказал Вольдемар Вайно.

Действие дорожного страхования можно проверить на сайте ЭФДС: www.lkf.ee/kindlustusekehtivus. При отсутствии страховки можно сравнить предлагаемые расценки дорожного страхования при помощи этого калькулятора: https://www.lkf.ee/et/kalkulaator.

Эстонский фонд дорожного страхования является гарантийным фондом дорожного страхования, бюро зеленой карты в Эстонии, администратором регистра дорожного страхования и принудительным страховщиком транспортных средств без договора о дорожном страховании. Эстонский фонд дорожного страхования возмещает ущерб, причиненный незарегистрированными транспортными средствами, транспортными средствами с принудительным страхованием и неустановленными транспортными средствами. Эстонский фонд дорожного страхования также занимается урегулированием споров о дорожном страховании через примирительный орган дорожного страхования.