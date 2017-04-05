Фокус дорожной толоки в этом году будет направлен на превышающих скорость водителей

Начиная с сегодняшнего дня в приложении проводимой Департаментом полиции и погранохраны дорожной толоки www.liiklustalgud.ee можно отметить участки дорог, движение на которых небезопасно из-за превышающих скорость водителей.

Из года в год все чаще нарушается скоростной режим именно в условиях города, и поэтому в фокусе дорожной толоки в этом году будут водители, которые жмут на педаль газа, не обращая внимания на дорожные знаки.

Свои замечания об опасных участках дороги можно оставлять с 11 апреля, на основании полученной информации полиция проведет в этих местах операции по надзору за дорожным движением 19 апреля. Для того, чтобы избежать спама, предложения можно оставлять через свой аккаунт в Facebook.

"Дорожная толока – это совместная акция жителей Эстонии и полиции для того, чтобы делать движение на наших дорогах безопаснее. Мы проверим те перекрестки, дороги и улицы, о которых нам сообщат сами жители," – сказала капитан полиции Сирле Лойго. Лойго надеется, что дорожная толока поможет водителям осознать, что превышение скорости на самом деле опасно.

„250 полицейских по всей Эстонии в один день обратят внимание именно на превышающих скорость водителей, и это должно заставить водителей задуматься о том, с какой скоростью следует ехать, – добавила Лойго. - Есть водители, которые не считают превышение скорости на шоссе или в незнакомом месте грубым нарушением, но намного серьезнее относятся к этому в районе, где они сами живут или работают. В этом парадокс – люди не хотят, чтобы кто-то превышал скорость рядом с их домом, но сами не придерживаются правил на чужих улицах".

По словам Лойго, каждый год в рамках толоки задерживались из-за нарушений и водители, которые сами сообщали в приложении о других опасных местах.

19 апреля дорожная толока пройдет по всей Европе, акция проводится в сотрудничестве с Европейской сетью дорожной полиции TISPOL. В прошлом году в Эстонии пользователи отметили 1200 мест, в которых водители превышают скоростной режим.

Приложение дорожной толоки находится по адресу www.liiklustalgud.ee.