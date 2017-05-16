Флешмоб на площади Вабадузе в День Таллинна собрал более 1000 человек

Эстонские ютуберы совместно с Таллинном организовали 15 мая на площади Вабадузе самый крупный флешмоб в стране. Мероприятие состоялось в рамках празднования Дня Таллинна, сообщает Раэпресс.

Вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт остался доволен молодежной акцией: ”Радостно видеть молодых людей, которые столь организованно и увлеченно работают. Нашей целью было дать молодежи возможность сделать что-то, что было бы интересно им самим и в то же время было особенным для города”.

Всего собралось более тысячи участников, которые под руководством 10 ютуберов исполнили танец в сопровождении песни Карла-Эрика Таукара. Мероприятие снималось шестью камерами и двумя дронами, которые летали над площадью Вабадузе. Таллинн и ютуберы Эстонии благодарят всех участников акции.