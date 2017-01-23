В субботу в Германии проходил конгресс правых популистов Европы, на котором был замечен и эстонский флаг. Как оказалось, флаг на конгресс привезли не представители Эстонии, а члены объединения Fortress Europe.

По словам члена партии EKRE Марии Кальюсте, входящей в правление объединения Fortress Europe, другие входящие в объединение члены предложили захватить с собой флаг Эстонии, на что эстонская сторона дала согласие.

”Эстонцев там не было. У них просто был с собой наш флаг”, — объяснила Кальюсте и подтвердила слова председателя EKRE Марта Хельме, что партия никого официально на конгресс не отправляла.

Кальюсте заверила, что происходящее на конгрессе нельзя сравнить с правым радикализмом, и что на мероприятии висели флаги всех европейских стран. Она отметила, что девиз Fortress Europe — каждый из нас является частью европейской крепости, и попросила, чтобы СМИ не называли движение ультрарадикальным.

”В этом движении есть множество компромиссов. Например, наш английский партнер, который занимается не противостоянием исламизации, а увеличением возможностей контроля, является, в частности, одной из ведущих феминисток Англии и состоит в однополых отношениях”, — сказала Кальюсте.

По ее словам, движение занимается вопросами массовой иммиграции и в некоторой степени консерватизмом, что особо не затрагивает ни цвет кожи, ни сексуальную ориентацию.

Около тысячи представителей европейских правопопулистских партий принимают участие в съезде фракции Европарламента "Европа наций и свобод", который начался в субботу в Кобленце, пишет DW. Целью фракции "Европа наций и свобод" объявлен развал еврозоны и Европейского Союза.