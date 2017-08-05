Фирмы смс-кредитов присылали рекламу ребенку, несмотря на запрет родителя

Несмотря на многократные просьбы родителя, кредиторы не прекратили отправлять сообщения, пишет Eesti Ekspress.

На протяжение последних трех месяцев восьмилетняя дочь Селле Луйк многократно получала рекламные сообщения от фирм по быстрым кредитам Credit24 и Raha24. Несмотря на многократные просьбы родителя, кредиторы не прекратили отправку сообщений.

”Этих сообщений отправляли очень много, весь день. Вначале я не обращала на них внимания и удаляла, но в конце концов стало надоедать и раздражать, что сообщения о кредите отправляют именно ребенку”, — сказала Луйк.

Чтобы отправка постоянных сообщений прекратилась, Луйк несколько раз связывлась с представителями фирм Credit24 и Raha24.

"Credit24 присылала мне ответы, в которых извинялись и обещали, что ситуация больше не повторится. Несколько дней все спокойно, а потом телефон снова пищит,” — рассказала Луйк.

Руководитель службы поддержки по работе с клиентами Бритта-Лииза Айт назвала ситуацию прискорбной и попросила извинения как у ребенка, так и у родителей.

”Передача сообщений на номер несовершеннолетнего ребенка идет вразрез с принципами нашего предприятия, и это никогда не происходит специально. К сожалению, в этот раз ситуация произошла в связи с техническими неполадками нашей системы. На данный момент причина установлена, а техническая неполадка устранена. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы такие случаи больше не повторялись”, — сказала Айт.

По словам старшего инспектора защиты данных Райко Каури, для отправки рекламных предложений у физического лица должно быть предварительное согласие, в случае с несовершеннолетними детьми — согласие родителей. Если в рекламном сообщении нет информации о том, как отказаться от рекламы, или если человек не хочет ее получать, то отправка предложений запрещена”.

”Если после отказа сообщения продолжаются, то фирма, по желанию получателей, должна объяснить, как долго и почему отправляют рекламные сообщения. Если человек решит, что причины недостаточны, а предложения рекламы продолжатся, то у людей есть возможность обратиться в инспекцию по защите данных”, — подчеркнул Каур.

Для разрешения проблемы Луйк обратилась и к мобильному оператору Elisa, где единственным предложением стало предложение купить новый телефонный номер за 25 евро.