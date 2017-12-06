Финский историк: восстановление Эстонией независимости стало для меня сюрпризом

Финский историк Сеппо Зеттерберг в преддверии столетнего юбилея независимости Финляндии дал изданию Eesti Päevaleht большое интервью, в котором порассуждал над историей Финляндии и Эстонии, ее различиях и будущем.

”Слава богу, что у вас в Эстонии была Освободительная война. У нас была гражданская. Из политики и истории мы знаем, насколько большую катастрофу представляет собой гражданская война для народа, — сказал историк, отвечая на вопрос о самых важных событиях минувшего времени. — Ситуация внутри страны стала улучшаться во время Зимней войны, через 20 лет после гражданской. СССР был нашим большим врагом, который напал на Финляндию, и это сплотило финнов. За десятилетия эти раны затянулись. Как историку мне, конечно, интересно, имеет ли это событие сейчас, по истечении почти ста лет, какое-либо значение для людей. Около 50 лет назад, в мою бытность студентом Хельсинского университета, это разделившее народ надвое событие оставалось достаточно актуальным. Сейчас, честно говоря, этого про наше общество сказать нельзя. Наверное, действительно, наступило крайнее время”.

”Для Эстонии главным периодом является, несомненно, 1939 год и особенно лето 1940-го, когда Эстония поступила так, как поступила. Финляндия только что пережила Зимнюю войну. Это точка, где наша история и сегодняшняя жизнь разошлись. Финляндия воевала с Советским Союзом, и, несмотря на то, что это было для нас тяжело, конечный результат все же хороший. Эстония по этому пути не пошла и в качестве следующего шага получила 50 лет советской оккупации. История позволяет понять, почему Эстония и Финляндия сейчас такие, какие они есть”, — рассуждает Зеттерберг.

”Я 51 год наблюдал за жизнью Эстонии и должен признаться, что обретение Эстонией независимости и построение нового государства стало сюрпризом. Если бы кто-то еще 30 лет тому назад спросил у меня, какового будущее советской Эстонии, то я был бы пессимистичен”, — говорит он.

Полностью интервью можно прочитать в Eesti Päevaleht.