Финская система образования помогает и ученикам, и учителям

В школьной системе Финляндии нет разделения на обычных детей и учеников со специальными образовательными потребностями (HEV), пишет в ”Учительской газете” преподаватель Таллиннской финской школы Вирге Соммер. Согласно Закону об основной школе последним в Финляндии оказывается три вида поддержки: общая, специальная и поддержка повышенной эффективности.

С 2011 года спецпедагогика в Финляндии стала зиждиться на трех ”китах”: раннем выявлении проблем, оказании профилактической поддержки и интегрировании учеников со специальными образовательными потребностями в обычные классы. На основании предварительных исследований есть основание полагать, что в будущем подобный подход повысит качество жизни нынешних HEV-учеников и научит их справляться с проблемами самостоятельно.

Не менее важным является и то обстоятельство, что малыши и подростки, которые учатся вместе с HEV-детьми, привыкают видеть других людей вокруг себя, что помогает им менять отношение к особенным или отличным от них людям.

Самым же большим преимуществом финской модели образования считается ее способность менять мышление учителей и школьного персонала. Это означает, что все люди разные: замечаем учеников и их потребности, делаем это как можно раньше, обучение каждого по его способностям есть норма, а при нахождении HEV-учеников в обычных классах их отличительные особенности можно превратить в ресурс. В Финляндии на детей не навешивают ярлыки ”HEV-ученик” и ”ученик из обычного класса”, потому как в тамошней спецпедагогике подобных понятий не существует.

Определенным детям — например, тем, у кого есть проблемы с поведением — и вправду подходит учеба только в спецклассе. По этой причине эта опция никуда и не исчезнет. Однако при наличии хотя бы минимальной возможности HEV-учеников будут пытаться интегрировать в обычные классы обычных школ, в которых с ними будут работать спецпедагоги. К примеру, на уроке математики предметнику будет помогать спецпедагог или параллельно с основным уроком спецпедагог будет обучать ученика математике в отдельной группе или в индивидуальном порядке.

Система оказания помощи, способствующая посещению HEV-учениками школы и учебе в ней, согласно Закону об основной школе Финляндии делится на общую поддержку, специальную, а также поддержку повышенной эффективности. На самой ранней стадии оказывается общая поддержка, причем не только HEV-ученикам, но и тем, у кого выявляются проблемы с учебой или поведением. Например, если по причине болезни ученик отсутствовал в школе две недели, то он может начать отставать от других и перестать справляться с учебой. В таком случае учитель поможет ему нагнать программу, чтобы проблемы не усугубились.

Если от общей поддержки будет мало толку, то следующим этапом станет оказание поддержки повышенной эффективности. Это означает, что по сравнению с первым этапом что-то будет сделано по-другому. Последним и самым действенным этапом является оказание специальной поддержки. В этой фазе к спецпедагогу подключаются также другие специалисты, хотя их вмешательство не исключается и во время первых двух этапов. Для ученика составляется индивидуальная программа обучения. При необходимости ребенок перемещается от одного этапа к другому или общая поддержка оказывается ему в течение непродолжительного времени.

Подобная система поддерживает как ученика, так и учителя. Она предлагает решения, связанные с учебной средой или жизнью в обществе, а также учитывает индивидуальные особенности школьника. Целью является предупреждение распространения или усугубления проблем и далеко идущих последствий.

Нужно заботиться о том, чтобы учебе и принадлежности к коллективу сопутствовало переживание учеником успеха. Следует подчеркивать сильные стороны учащегося, которые связаны как с его личной жизнью, так и учебой. Лейтмотивом оказания ребенку помощи является сотрудничество и нахождение общего языка. Особое внимание уделяется непрерывности оказания опорных услуг. Например, при переходе ученика из одной школы в другую.