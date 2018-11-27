27.11.2018, 13:40

Финская газета об Эстонии: абсурдные цены, высокомерное обслуживание, по улицам ходят наркоманы

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Tallink Shuttle päikeseloojangulFoto: Hendrik Osula

Финская газета Ilta-Sanomat пишет, что таллиннские бизнесмены снова скучают по финнам, которых раньше называли ”лосями” из-за их не очень европейских привычек выпить. Сейчас же пьющие братья снова стали подходящими для эстонцев, пишет газета.

Ilta-Sanomat обратила внимание на тему финнов в Эстонии после просьбы бизнесмена Элфи Пилси: ”Приезжайте, финны, обратно — не страшно, если пьяные”.

После писем о том, что не все финны ездят в Эстонию за алкоголем, газета провела опрос и выяснила, с какими целями соседи ездят в нашу страну.

Большинство ответивших относятся к Эстонии критично. Сегодняшняя Эстония для них — это дорогая (в плане цены) земля, где проживает высокомерный народ.

Раздору с финнами способствует и языковой барьер. ”Никто не хочет говорить на финском”, — сказал один из читателей, но признал, что молодые эстонцы не не хотят говорить, а не знают финского языка.

Помимо ”высокомерности” эстонское обслуживание назвали ”надменным”, ”отталкивающим” и ”неприветливым”. Один из опрошенных сказал, что ”по сравнению с ними, даже финны — вежливые люди”. Многие посчитали, что такая культура обслуживания осталась в Эстонии еще со времен СССР.

”Эстония уже слишком дорогая страна. Латвия еще дешевая, так что теперь туда”. ”Эстонцы уже много лет относятся к финам высокомерно, обслуживание в ресторанах надменное, переоцененное, ничего удивительного, что туристы пропали”.
”Эстония самая уничтожила свой рынок туризма. Абсурдные цены, недружелюбное обслуживание”.

По поводу безопасности в Эстонии было сказано ”и так, и сяк”, туристы часто становятся жертвами воров, даже когда трезвы. По словам ответивших, в Эстонии процветает криминал, движение опасное, таксисты обманывают, а по улицам ходят наркоманы.
Некоторые ответившие сказали, что Эстония — хорошее место для туризма, особенно за пределами Таллинна.

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Финская газета Ilta-Sanomat пишет, что таллиннские бизнесмены снова скучают по финнам, которых раньше называли ”лосями” из-за их не очень европейских привычек выпить. Сейчас же пьющие братья снова стали подходящими для эстонцев, пишет газета.
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