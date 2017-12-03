Финляндия начнет уже в этом году отправлять эстонцам уведомления о штрафах домой

Финская полиция собирается еще до конца 2017 года начать отправлять на дом жителям Эстонии уведомления о штрафах за превышение скорости.

В случае данных сообщений речь не идет о требовании штрафов, так как Финляндия не имеет права отправлять их зарубежным гражданам. Данное письмо сообщает о возможности самому получить документ о штрафе, находясь в Финляндии, или предлагает предоставить адрес знакомого в Финляндии, например, финского работодателя, через которого требование можно было бы передать, сообщает издание Iltalehti со ссылкой на новостное агентство STT.

”Если виновник не отреагирует к назначенному сроку, тогда автомобиль и его собственника (или владельца) обьявят в розыск. Если полиция увидит эту машину или ее собственника либо на границе, либо в другом месте, тогда ситуация будет решаться также, как это делаетяя на восточной границе”, — сказал STT руководитель Центра безопасности движения Деннис Пастерстейн.

По его словам, целью является улучшение безопасности движения, а также обеспечение того, чтобы наличие камер, следящих за скоростью движения транспортных средств, дисциплинировало бы ти эстонцев.

”У нас в этом году произошло 12 000 нарушений со стороны иностранцев, большая часть которых — из Эстонии. Штрафы ”не движутся”, потому что мы не можем их доставить”, — отметил чиновник.

Сообщения о штарфах будут отправлены впервые эстонцам на родину еще в этом году, подчеркнул он.

”Соответствующие статьи закона имеются, так что мы можем действовать свободно”, — говорит Пастерстейн.