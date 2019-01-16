”Финансовый курьер” Сависаара рассказал о том, чем ему приходилось заниматься

По словам Петтая, финансовые дела партии были больше всего в порядке во времена, когда генеральный секретарем был Кюлло Арьякас. В 2003 году ему на смену пришла Кардри Муст (ныне Симсон). В Эстонию пришел экономический бум и денег в партию поступало достаточно. ”Внутренний распорядок ослаб, бюджет раздувался все более сильно”, — вспоминает Петтай. В 2007 году генеральным секретарем стал неизвестный общественности парень из Сууре-Яани — Прийт Тообал. По словам Петтая, к тому времени у партии были большие долги и наблюдались трудности с их выплатой.

Большие суммы были должны центристы и фирме Петтая и Марка Эйкнера Idea AD. Вскоре пути бизнес-партнеров разошлись (долги центристов они поделили между собой) и Петтай основал рекламную кампанию Midfield. Эйкнер и Idea AD при этом удалось выбить свои деньги из центристов. Петтай же продолжил сотрудничество.

В 2007 году в силу вступил закон, запрещающий партиям принимать пожертвования от юридических лиц и обязующий обнародовать все имена жертвователей. Многие бизнесмены захотели анонимности, что привело к массовому использовании наличных в политике. Петтай признает, что его не интересовало происхождение денег и то, декларировала ли партия все расходы. Стоимость избирательных кампаний могла превышать 10 млн крон, в зависимости от того, сколько денег удавалось собрать.

При оплате счетов партия прибегала к различным уловкам. Зачастую плательщиком являлся не выгодополучатель, то есть не Центристская партия. Петтай вспоминает, как Сависаар лично приносил ему деньги.

Затем грянул экономический кризис и финансовое положение Центристской партии ухудшилось. Летом 2009 году Midfield провела для центристов первую кампанию для выборов в Европарламент. Денег не было, и на подмогу, по словам Петтая, пришел Урмас Сыырумаа.

”Я уже столько сказал по этой теме и повторяться не намерен. Кто хотел услышать, тот услышал. Советую вам попросить Петтая показать справку от врача”, — комментирует сам Сыырумаа.

Петтай предполагал, что Сыырумаа даст кредит его фирме (а центристы потом этот долг выплатят ), но Сыырумма, чтобы запутать следы, призвал на помочь Оливера Крууда, который предоставил кредит Петтаю как частному лицу. Петтай засомневался, но Сависаар обещал все уладить.



Выборы удались и казалось, что деньги стали возвращаться. ”Тообал стал мне возвращать кредит со счета Центристской партии. Я получал деньги и возвращал их Крууда. Договоренность работала! Супер! Все было безоблачным”, — говорит Петтай. Однако в начале 2010 года возникли трудности. Долги центристов росли как на дрожжах, но Сависаар заверял, что проблем не будет.

Кампания перед выборами в Рийгикогу 2011 года стала для Петтая настоящим дурдомом. Денег на рекламу не было, и Сависаар попросил помочь ”перебросить” в Эстонии деньги из его (Сависаара) фонда в Швейцарии.

При участии Александра Кофкина в пункте назначения Сависаар и Петтай отправились в банк, где Петтаю выдали чек на 470 000 евро, который ему предстояло отвезти в Люксембург и обменять в банке на кредит, который должен быть переведен на его счета в Эстонии.

Волею судеб именно в это время партия получила в наследство часть частного дома в Тарту. ”Тообалу пришли мысль о том, что швейцарские деньги надо как-то переслать партии и что было бы неплохо, если бы я купил эту часть дома в Тарту”, — рассказывает Петтай.

Так, Петтай и приобрел данную недвижимость за 250 000 евро, узаконив таким образом для партии эти деньги. Поскольку Петтай в этом доме не нуждался, то в свою очередь продал ее по рыночной стоимости (которая была в восемь раз ниже той, что он заплатил изначально).

В 2014 году Петтай проиграл в административном суде Налогово-таможенному департаменту. С него востребовали 213 000 евро. ”Я сказал Тообалу, что мне нужны гарантии, что так я больше жить не могу”, — говорит он. Поскольку партия не хотела обнародования, то были составлены гарантийные письма на сумму 730 000 евро, которые подписал Тообал.

Накануне выборов в Рийгикогу 2015 года Сависаар заключил тайное соглашение с бизнесменом Хилларом Тедером, чья фирма предоставила заем в размере 275 000 евро. Но не партии, а фирме Петтая Midfield. Как говорит Петтай, из-за болезни Сависаара кампания не удалась, но сами выборы закончились более или менее удачно.