Финансовая комиссия встретилась с Европейским комиссаром по вопросам региональной политики

Рыйвас отметил, что представленный план финансирования следует рассматривать со сдержанным оптимизмом. Предполагалось, что в случае государств, ВВП которых превысит 75% от среднего уровня по ЕС, дотации из Фонда сплочения сократятся на 45%. Вместо этого они сократились на 24%, а ряд дополнительных поступлений компенсирует это снижение. Суммарный объем евродотаций на следующие семь лет сопоставим с текущим. ”Сокращение дотаций из Фонда сплочения обусловлено быстрым экономическим ростом Эстонии в течение последних семи лет и достижением уровня благосостояния, соответствующего 76% среднего уровня в Европейском союзе. В то же время, мы ожидали более резкого сокращения. Предложение комиссии — это разумный компромисс”, — сказал Рыйвас. Он пояснил, что в пересчете на число жителей страны объем средств, который будет выделен Эстонии в соответствии с предложением Европейской комиссии, будет наиболее крупным по ЕС.

В ходе встречи Рыйвас подчеркнул необходимость соблюдать принцип равенства государств-членов при выделении финансирования ЕС. Он также отметил значение средств Фонда сплочения для обеспечения равенства регионов. По его словам, сельскохозяйственные субсидии должны распределяться более равномерно.

Европейский комиссар по вопросам региональной политики также представила временной график нового многолетнего финансового плана ЕС.