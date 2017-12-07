Финансовая комиссия рассмотрела поправки к закону о государственном бюджете на следующий год

На сегодняшнем заседании финансовая комиссия Рийгикогу обсудила поступившие от фракций предложения о поправках к государственному бюджету на следующий год. Поправки касались инвестиций на местном уровне и финансирования различных проектов, значится в пресс-релизе.





В бюджете были увеличены региональные инвестиции и выделены однократные выплаты на поддержание различных проектов третьего сектора и гражданского общества на общую сумму в четыре миллиона евро. Источник покрытия — целевой правительственный резерв. Наиболее крупные суммы будут выделены MTÜ Külaliikumine Kodukant (300 000 евро), MTÜ Vähiliit (85 000 евро), Фонд по лечению рака им. Хилле Тянавсуу ”Подаренная жизнь” (85 000 евро), Кайтселийт (70 000 евро), Ассоциация спасателей-волонтеров (40 000 евро), Союз многодетных семей (35 000 евро) и MTÜ Alustavat Õpetajat Toetav Kool (30 000 евро).

”Цель дополнительных предложений депутатов и фракций Рийгикогу — обеспечить инвестициями или дотациями различные области, которые в этом нуждаются”, — сказал председатель финансовой комиссии Михаил Стальнухин.

Бюджет на будущий год учитывает рост экономики в 3,3% и запланирован с дефицитом в 0,25%. Согласно законопроекту, объем инвестиций и расходов государства составит 10,58 миллиарда евро. Объем доходов — 10,29 миллиарда евро.

Третье чтение проекта закона о государственном бюджете на 2018 год (521 SE) состоится на пленарном заседании 13 декабря.

С бюджетом на следующий год связано и производство по проекту закона о внесении изменений в Закон об акцизе на алкоголь, табак, топливо и электричество и, в связи с этим, в другие законы (559 SE), согласно которому в 2018 году в два раза будет сокращено повышение акциза на пиво, на вино, где содержание алкоголя и этанола не превышает 6 промилле, а также на напитки, полученные в результате брожения. Первое чтение запланировано на пленарном заседании Рийгикогу, которое пройдет 12 декабря.