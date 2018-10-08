Финансовая комиссия инициировала производство по государственному бюджету на следующий год

Министр отметил, что за основу при составлении государственного бюджета был взят прогноз, согласно которому рост экономики в следующем году составит 3%. По сравнению с 2018 годом, в 2019 году объем доходов вместе с переносимыми налогами увеличится на 639,5 миллиона евро, т.е. на 6,1%. Налоговая нагрузка составит 33,6% ВВП, что по-прежнему ниже среднего уровня по Европейскому союзу.

Объем инвестиций и расходов в государственном бюджете на следующий год составит 11,31 миллиарда евро, объем доходов — 11,06 миллиарда. Номинально бюджет находится в профиците в 130 миллионов евро и в структурном балансе.

По словам председателя финансовой комиссии Михаила Стальнухина, в ходе производства запланировано провести подробные дискуссии с представителями министерств. Также планируется тщательно проанализировать мнения экспертов.

На сегодняшнем заседании в центре внимания были баланс расходов и доходов, инвестиции, расходы на оборону, социальную сферу и здравоохранение.

Финансовая комиссия приняла решение направить проект закона о государственном бюджете на 2019 год (700 SE) пленарному заседанию Рийгикогу на первое чтение, которое состоится 17 октября. Комиссия предложила завершить первое чтение.