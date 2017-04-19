Financial Times: на фоне Брексита Эстония планирует привлечь британцев э-резидентством

Эстония планирует сделать своими э-резидентами академиков и бизнесменов из Великобритании, которые надеются и после Брексита иметь доступ к финансированию и рынку ЕС, пишет издание Financial Times.

Британская газета пишет, что после решения Великобритании покинуть Евросоюз в стране вырос интерес к предлагаемому Эстонией э-резидентству. Эстонские чиновники якобы заметили несколько способов, как британские граждане могут обойти последствия Брексита, используя э-резидентство, например, для доступа к некоторым программам ЕС.

”Мы слышали об академиках из Великобритании, которых беспокоит потенциальное влияние Брексита, и которые видят решение в э-резидентстве”, — сказал Financial Times руководитель программы э-резидентства Каспар Корьюс.

”Зарегистрированный в Эстонии путем э-резидентства ”виртуальный институт” позволит им продолжить работать в Великобритании, но при этом сохранить присутствие в академической среде ЕС, а также ходатайствовать о европейском финансировании”, — рассказал Корьюс.

Корьюс считает, что э-резидентсво может представить особенный интерес для британских финансово-технологических компаний.

Он подчеркнул в беседе с Financial Times, что Эстония не пытается переманить британцев, как это делали Париж и Франкфурт, так как академикам и бизнесменам не придется переезжать. Корьюс отметил, что э-резидентство может быть выгодным и для самой Великобритании.

Председатель Британско-эстонской торговой палаты Джеймс Оутс сказал Financial Times, что Брексит может дать э-резидентству необходимый толчок, который так ждала эта программа.