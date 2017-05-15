Financial Times: Кальюлайд — президент, объединяющая страны ЕС

Газета Financial Times пишет, что в Западной Европе к выбору Макрона президентом Франции отнеслись тепло, а в Центральной и Южной — сдержанно. И это увеличивает раскол между более старыми странами-членами ЕС на Западе, и более новыми — на Востоке. О президенте Эстонии Керсти Кальюлайд Financial Times пишет как об "объединителе".

Газета пишет о мятежниках в ЕС, которыми считает премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, а также лидера правящей польской партии ”Право и справедливость” Ярослава Качиньского.

Им противопоставляется президент Эстонии Керсти Кальюлайд, которую газета считает "объединителем" ЕС.

„Керсти Кальюлайд, президент Эстонии, которая в июле на ротационной основе перенимает председательство в ЕС. В том числе это и страна бывшего соцблока, старательно пытающаяся сохранить единство ЕС”, — пишет газета.

”Кальюлайд стала президентом Эстонии в октябре прошлого года. Она осознает, что ее маленькая страна граничит с Россией, и она подчеркивает необходимость единства ЕС и НАТО как гарантии независимости Эстонии”.