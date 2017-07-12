Филолог: выступления эстонских министров в Европарламенте было неловко слушать

Филолог английского языка Туули Одер признала после выступления эстонских министров в Европейском парламенте, что выступления некоторых политиков было неловко слушать rus.err.ee.

По ее словам, одним из тех, чье знание языка оставляло желать лучшего, был министр Тоомас Тынисте. "Текст очевидно написал кто-то другой, а министр выучил его наизусть и рассказал. Он сделал это довольно нескладно, допуская ошибки, что говорит о том, что его уровень владения языком недостаточен, чтобы он мог сам писать такие тексты и выступать спонтанно", — сказала Одер в интервью радиопередаче "Vikerhommik".

Такие же мысли возникли у Одер в отношении англоязычного текста, зачитанного Урве Пало по бумажке. Слушая ее, Одер предположила, что министр владеет английским языком на уровне А2 (начальный уровень), тогда как министр должен владеть языком на уровне С2, то есть почти таком же, как у образованного носителя языка.

"Если я плохо говорю на немецком языке, то это моя проблема. Если наши министры в выступлениях используют такой английский язык, то это проблема Эстонии, и с ней надо срочно что-то делать", — подчеркнула она.