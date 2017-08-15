Фестиваль мнений, Viru Folk и ярмарка Хаука собрали для онкобольных почти 4700 евро

В прошлые выходные фонд помощи больным раком Kingitud elu («Подаренная жизнь») собирал пожертвования на Фестивале мнений в Пайде, большом концерте на ярмарке Хаука и на музыкальном фестивале Viru Folk в Кясму. Гости трех мероприятий пожертвовали в общей сложности около 4700 евро, сообщает фонд.

”На проходившем в пятницу и субботу в Пайде фестивале звучали всевозможные мнения: что необходимо развивать в Эстонии, что правильно, а что нет. Мы же думали только о том, что у людей в Эстонии отзывчивое и доброе сердце — и мы были правы! — сказал руководитель Kingitud elu Тойво Тянавсуу. — Посетители Фестиваля мнений за два дня пожертвовали на лечение онкобольных 3300 евро”.

”Пожертвования делали все: совершенно измотанные лидеры общественного мнения, на которых пришлась основная нагрузка, а также предприниматели, топ-менеджеры, социологи, онкобольные, журналисты, школьники, безработные, художники, пиар- и прочие специалисты… Даже высокопоставленные политики — они если и не делали пожертвование, то, по крайней мере, улыбались", — добавил он.

"Особенно запомнились две маленькие девочки, которые подходили к нашей копилке 5-6 раз и с большим азартом опускали в нее еще немного денег. Также в память запала одна дама, которая явно сама страдает этой болезнью, но сделала пожертвование, чтобы помочь другим бороться”, — сказал Тянавсуу.

Публика фестиваля фольклорной музыки Viru Folk, который проходил в деревне капитанов Кясму с пятницы по воскресенье, добавила фонду еще 1200 евро, а в субботу на концерте в рамках ярмарки Хаука удалось собрать еще около 200 евро.

Фонд помощи больным раком благодарит всех сделавших пожертвование, волонтеров, а также организаторов Фестиваля мнений, ярмарки Хаука и Viru Folk.