Фестиваль мнений: программа русскоязычных дискуссий

С каждым годом на Фестивале мнений становится всё больше дискуссий на русском языке, и этот год не стал исключением. На стартовавшем сегодня шестом Фестивале мнений, участники фестиваля могут принять участие в обсуждениях на русском языке на различные темы.
10 августа, с 12:00 до 13:30, на площадке Социальной инновации пройдёт обсуждение на тему ”Трудовые будни социального предпринимателя”.
Модератор обсуждения Ольга Щеглова, лидер проекта The BookShelf Estonia, будет вместе с участниками искать ответы на следующие вопросы: Кто такие социальные предприниматели (СП) Эстонии: бизнесмены, которые заботятся о решении социальных проблем, или гражданские активисты, умело использующие бизнес-модель? Подходит ли эта форма общественным организациям? Эффективна ли форма СП для молодежного предпринимательства?
В обсуждении примут участие Анна Грунд (наставник в Changmakers Academy), Валерия Лаврова (организатор дней обсуждений BAZAR), Яна Гашкова (образовательный центр Paprika) и все желающие, которые хотят примерить на себя роль социального предпринимателя.
На площадке Telia Digitarkus, 10 августа, с 13:00 до 14:30, пройдёт обсуждение на русском языке на тему ”Дети-гаджеты-родители: учимся (и учим) играть offline!”.
Помимо дискуссии о воздействии гаджетов на детей разного возраста и отношения в семье, модератор и организатор этого обсуждения Маргарита Керсон-Саулис предложит участникам фестиваля поиграть, попробовать разные способы взаимодействия друг с другом и на своём опыте убедиться, как меняется качество контакта в зависимости от способа взаимодействия.
На площадке компании Telia, которая также является спонсором Фестиваля мнений, пройдут и другие обсуждения об информационных и цифровых технологиях.
10 августа, с 14:00 до 15:30, на площадке Социальной инновации пройдёт обсуждение на тему ”Догнать и причинить добро”.
Заниматься благотворительностью — своеобразный тренд нашего времени. В последнее время это стало модно и престижно. Однако, что мы знаем о том, как правильно помогать, кто такой благотворитель и кто те люди, которым помощь действительно нужна. Во время обсуждения модератор дискуссии Виктор Панасенко вместе с участниками дискуссии Кристиной Романовой, Юлией Степановой и Кристиной Пеэтсалу будут искать ответ на важный вопрос: что же такое благотворительность сегодня в Эстонии и с чем ее едят?
Обсуждение пройдёт в формате ”живой книги”, каждой из которых отведено 20 минут. ”Прочитав” живые книги участниц дискуссии, читатели смогут ответить для себя на вопросы: 1. Есть ли профессиональный кодекс или правила ведения благотворительной деятельности? 2. Можем ли мы ”причинять добро” по своему усмотрению? 3. Всегда ли то, что нам кажется объективной помощью, в действительности ею и является?
10 августа, с 16:00 до 17:30, на площадке ERR пройдёт дискуссия ”Единый язык — роль русского языка и единое пространство эстоно- и русскоязычной молодёжи”.
Изучение русского для некоторых эстонских детей как камень на шее, так же, как и эстонский для некоторых русских детей, которые не смогли его выучить в школе так хорошо, как хотели бы.
Модераторы дискуссии Райн Кооли и Екатерина Таклая будут искать ответы на вопросы: насколько устойчива эта ситуация и что делать, чтобы это исправить? Есть ли у эстонских и русских детей единое инфополе и традиции?
В дискуссии примут участие: Керсти Кальюлайд (президент), Ирене Кяосаар (руководитель Фонда интеграции), Татьяна Кийло (заместитель отдела аналитики министерства образования), Евгений Осиновский (председатель СДП)
Первый час обсуждение будет идти на эстонском языке (с прямой трансляцией на каналах ETV и ETV+) и затем полчаса на русском языке (с прямой трансляцией на канале ETV+).
ТОП
10 августа, с 16:30 до 18:00, на площадке Kaitsepoliitika ala пройдёт ролевая игра по переговорам о международном кризисе под названием ”НАТО — это Мы”.
Организация Sinu Riigi Kaitse предложит участникам фестиваля следующий сценарий: Расположенная на побережье Средиземного моря страна Правдия является членом НАТО с 2015 года. В один день эта маленькая южная страна была поражена массовыми кибератаками. В социальных сетях распространяются призывы к массовым протестам на улицах столицы Правды. Экстремисты требуют присоединения южного региона Правдии к соседней стране Врусии, которую эксперты подозревают в кибератаках. Основываясь на статье 4 Вашингтонского договора, Правдия просит созвать союзников на экстренную консультацию для получения поддержки. Как НАТО будет оценивать ситуацию? Кто из союзников проявит солидарность? Как проводятся подобные напряженные консультации в Брюсселе в штаб-квартире НАТО?
10 августа, с 18:00 до 19:30, Украинское национальное информагентство Укринформ приглашает участников фестиваля на площадку Kaitsepoliitika ala.
На тему ”Полезное сравнение: информационные поля мирной Эстонии и воюющей Украины” будут дискутировать как представители эстоноязычных и русскоязычных СМИ, так и представители различных национальных диаспор, а также собкор УКРИНФОРМа в Эстонии, аккредитованный эстонским МИДом.
11 августа, с 18:00 до 19:30, на площадке науки (Teadusala), на русском и эстонском языке пройдёт обсуждение на тему ”Страшное нападение псевдонауки”.
Модератор дискуссии Владимир Свет вместе с участниками будет искать ответ на вопрос — замечаем ли мы всё более растущую тенденцию верить в предлагаемые под названием народной медицины альтернативные методы лечения или незаметно привыкаем к этому?
Если ущерб, который может нанести альтернативная медицина, для многих людей достаточно ясен, то мало таких людей, которые думают, насколько опасна может быть псевдонаука, которая в большей или меньшей степени влияет на нашу жизнь. В Эстонии есть случаи, на которые у Департамента здоровья нет достаточного юридического влияния, для того чтобы изъять из продажи товары или бороться с неверной информацией. Ещё меньше возможностей у государства бороться с физическими лицами, которые через интернет продают свои ”чудо-лекарства”. Повышение осведомлённости людей, обоснованные научные утверждения и факты — возможно ли сделать так, чтобы люди, перед тем как начать принимать очередной чудо-напиток, проверяли его происхождение? Общественная роль учёных имеет здесь очень важное значение — они должны быть больше открыты, выступать и говорить с людьми на ”их языке” и там, где на самом деле это обсуждается.
Участники дискуссии Майт Метспалу (Институт геномики ТУ), Юлия Тислер (ETV+), Наталья Первякова (Институт геномики ТУ, Эстонский генный фонд), Сергей Власов (Тартуский университет).
Обратите внимание, что 10 августа, с 14:05 до 15:00 часов на площадке ERR в эфире будет специальная программа Радио 4.
11 августа, с 12:30 до 13:30, у участников фестиваля мнений будет уникальная возможность принять участие в специальном выпуске программы ETV+ ”Женщины в сауне”.
Обаятельные ведущие программы ”Пудра-Show” будут ждать участников фестиваля на площадке ERR.
10 и 11 августа, на площадке Suhtluskultuuriala, в пятницу в 16:30 и в субботу в 15:30, пройдут обсуждения в формате живой библиотеки. Модератор Полина Полякофф из Pagulasabi MTÜ предложит участникам фестиваля ”прочитать” истории интересных людей, среди которых беженцы, мигранты, живущие в Эстонии иностранцы и другие люди с интересными историями. Обсуждения пройдут на трёх языках: эстонский, русский, английский