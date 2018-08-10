Фестиваль мнений: программа русскоязычных дискуссий

Заниматься благотворительностью — своеобразный тренд нашего времени. В последнее время это стало модно и престижно. Однако, что мы знаем о том, как правильно помогать, кто такой благотворитель и кто те люди, которым помощь действительно нужна. Во время обсуждения модератор дискуссии Виктор Панасенко вместе с участниками дискуссии Кристиной Романовой, Юлией Степановой и Кристиной Пеэтсалу будут искать ответ на важный вопрос: что же такое благотворительность сегодня в Эстонии и с чем ее едят?

Обсуждение пройдёт в формате ”живой книги”, каждой из которых отведено 20 минут. ”Прочитав” живые книги участниц дискуссии, читатели смогут ответить для себя на вопросы: 1. Есть ли профессиональный кодекс или правила ведения благотворительной деятельности? 2. Можем ли мы ”причинять добро” по своему усмотрению? 3. Всегда ли то, что нам кажется объективной помощью, в действительности ею и является?

10 августа, с 16:00 до 17:30, на площадке ERR пройдёт дискуссия ”Единый язык — роль русского языка и единое пространство эстоно- и русскоязычной молодёжи”.

Изучение русского для некоторых эстонских детей как камень на шее, так же, как и эстонский для некоторых русских детей, которые не смогли его выучить в школе так хорошо, как хотели бы.

Модераторы дискуссии Райн Кооли и Екатерина Таклая будут искать ответы на вопросы: насколько устойчива эта ситуация и что делать, чтобы это исправить? Есть ли у эстонских и русских детей единое инфополе и традиции?

В дискуссии примут участие: Керсти Кальюлайд (президент), Ирене Кяосаар (руководитель Фонда интеграции), Татьяна Кийло (заместитель отдела аналитики министерства образования), Евгений Осиновский (председатель СДП)

Первый час обсуждение будет идти на эстонском языке (с прямой трансляцией на каналах ETV и ETV+) и затем полчаса на русском языке (с прямой трансляцией на канале ETV+).

10 августа, с 16:30 до 18:00, на площадке Kaitsepoliitika ala пройдёт ролевая игра по переговорам о международном кризисе под названием ”НАТО — это Мы”.

Организация Sinu Riigi Kaitse предложит участникам фестиваля следующий сценарий: Расположенная на побережье Средиземного моря страна Правдия является членом НАТО с 2015 года. В один день эта маленькая южная страна была поражена массовыми кибератаками. В социальных сетях распространяются призывы к массовым протестам на улицах столицы Правды. Экстремисты требуют присоединения южного региона Правдии к соседней стране Врусии, которую эксперты подозревают в кибератаках. Основываясь на статье 4 Вашингтонского договора, Правдия просит созвать союзников на экстренную консультацию для получения поддержки. Как НАТО будет оценивать ситуацию? Кто из союзников проявит солидарность? Как проводятся подобные напряженные консультации в Брюсселе в штаб-квартире НАТО?

10 августа, с 18:00 до 19:30, Украинское национальное информагентство Укринформ приглашает участников фестиваля на площадку Kaitsepoliitika ala.

На тему ”Полезное сравнение: информационные поля мирной Эстонии и воюющей Украины” будут дискутировать как представители эстоноязычных и русскоязычных СМИ, так и представители различных национальных диаспор, а также собкор УКРИНФОРМа в Эстонии, аккредитованный эстонским МИДом.

11 августа, с 18:00 до 19:30, на площадке науки (Teadusala), на русском и эстонском языке пройдёт обсуждение на тему ”Страшное нападение псевдонауки”.

Модератор дискуссии Владимир Свет вместе с участниками будет искать ответ на вопрос — замечаем ли мы всё более растущую тенденцию верить в предлагаемые под названием народной медицины альтернативные методы лечения или незаметно привыкаем к этому?