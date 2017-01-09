Сегодня, 9 января, начинается сбор тем обсуждений для пятого Фестиваля мнений, который состоится 11-12 августа 2017 года в Пайде. Свою идею дискуссии можно предложить до конца января.

Фестиваль мнений создается в сотрудничестве более чем 100 партнеров, которые организуют на фестивале дискуссии на важные для них темы. Именно поэтому команда фестиваля в очередной раз призывает жителей и организации Эстонии предложить свои вопросы и темы для обсуждения на фестивале - пусть это будет решение, нуждающееся в переосмыслении, новая точка зрения или же вопрос, требующий глубокого анализа.

В преддверии Фестиваля мнений в Пайде состоятся два фестиваля предубеждений: 10 июня на Хийумаа и 14 июля на юго-востоке Эстонии. Все три фестиваля ждут идей обсуждений до 31 января по адресу http://www.arvamusfestival.ee/ru/. Приветствуются темы и обсуждения как на эстонском, так и на русском, английском и других языках (например, на языке жестов).

Обсудить постановку своей темы с командой фестиваля можно будет на инфочасе, который состоится 19 января в 16:00 в Таллинне, в кафе Must Puudel. Для регистрации просят заполнить короткую анкету.

“Каждая организация или житель Эстонии может предложить важную по его оценке тему, которая именно в данный момент нуждается в обсуждении, вовлечении людей и поиске решения, - поясняет главный организатор фестиваля Отт Карулин. - Особенно призываю попробовать свои силы и протестировать идеи те организации, которые до сих пор по разным причинам не участвовали. Фестиваль является хорошей платформой не только для поднятия какой-либо темы, но и для получения полезной обратной связи”.

Команда Фестиваля мнений проработает все предложенные темы, и с авторами идей свяжутся до конца февраля. Все прошедшие отбор авторы идей будут создавать обсуждение в сотрудничестве с другими организациями, предложившими похожие темы. Команда Фестиваля мнений окажет свою поддержку в подготовке и поделится рекомендациями, как сделать качественное и содержательное обсуждение и технически оборудовать саму дискуссионную площадку.