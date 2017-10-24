Феминистка: в последние 20 лет каждую весну кто-то пытается меня за что-то ухватить

Рассуждая на страницах Publik о насилии, феминистка и культурный критик Бригитта Давидянтс говорит, что не верит в существование женщин, которых никогда не домогались.

С ней это впервые случилось в возрасте 13 лет, когда она возвращалась со школьного вечера и в трамвае незнакомый молодой человек с комплиментами бросился ей на шею.

”Позже я заметила сезонность домогательств, — пишет женщина. — В последние 20 лет каждую весну с наступлением первых теплых дней кто-то пытался за что-то ухватить. В автобусе, на улице, на пешеходном переходе. Обычно за задницу, но иногда за промежность и грудь. И обычно я отвешиваю в ответ ногой. Самый жесткий инцидент произошел в дохипстерском Каламая, когда один человек пытался затащить меня в закрытый бар. Я его укусила, и это меня спасло”.

”Самым рельефным” случаем в своей жизни она называет принудительный ”французский” поцелуй со своим знакомым, который намного ее старше и с которым не собиралась целоваться.

”Честное слово, этот чертов поцелуй вызвал во мне такое гадкое чувство, что я избегала этого человека целый год”, — рассказывает Давидянтс. В итоге она решилась и написала ему, объяснив, что его поведение было ненормальным и что он использовал свое более высокое служебное положение.

”Я очень надеялась, что этот человек вынес что-то из нашего маленького разговора. Но уже месяц спустя я услышала от подруги, что он так же пытался поцеловать одну нашу общую знакомую и даже наказал ей ни в коем случае не говорить об этом родителям”