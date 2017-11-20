20.11.2017, 12:50

Фасад Горхолла все еще не очищен от самовольных художеств

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rus.delfi.ee
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Linnahalli seinad joonistati täis
Linnahall Foto: Andres Putting

В докладной записке Департамента охраны памятников старины от 23 октября указано, что Tallinna Linnahalli AS должно очистить фасад Горхолла от самовольно нанесенного граффити к 1 ноября этого года.

Однако, работы по очистке продолжены не были, и здание по-прежнему украшают незаконные ”художества”.

Член совета Tallinna Linnahalli AS Кайя Яппинен сказала Delfi, что планирует ходатайствовать об отсрочке до весны, поскольку нынешние погодные условия для соответствующих работ не подходят.

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