16.08.2018, 08:45

Фарту масти, АУЕ! Лидер ласнамяэской банды молодых хулиганов, которые держат в страхе весь город: мне бы хотелось убить человека

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Микк Салу
Микк Салу
 
EST 33

”Мне бы хотелось кого-то убить. Хотелось бы испытать, что это за чувство — убить человека”, — говорит изданию Eesti Ekspress 15-летний парень из Таллинна. Назовем его Дима. Тюрьмы он не боится и даже, наоборот, хотел бы туда попасть.

Две недели назад Дима ”засветился” на записи камеры мобильного телефона одного из очевидцев избиения молодого иностранца в ресторане McDonalds на улице Виру. На прошлой неделе на Delfi вышла статья по названием ”В Таллинне бедокурит малолетняя шпана: избивают и грабят прохожих. Кто эти умельцы?”. Речь идет об одной и той же, ласнамяэской, банде.

Примечательно, что не все члены шайки живут в муниципальных домах на Раадику или недалеко от них. Например, сам Дима тоже не из этих мест. Но собираться они там любят.

Другое излюбленное место сбора: McDonalds на Мустакиви. Встретившись, молодые люди направляются в центр города. Избивать, пить, грабить и воровать.

Tallinn Hockey weekend
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