Фарту масти, АУЕ! Лидер ласнамяэской банды молодых хулиганов, которые держат в страхе весь город: мне бы хотелось убить человека

Две недели назад Дима ”засветился” на записи камеры мобильного телефона одного из очевидцев избиения молодого иностранца в ресторане McDonalds на улице Виру. На прошлой неделе на Delfi вышла статья по названием ”В Таллинне бедокурит малолетняя шпана: избивают и грабят прохожих. Кто эти умельцы?”. Речь идет об одной и той же, ласнамяэской, банде.

Примечательно, что не все члены шайки живут в муниципальных домах на Раадику или недалеко от них. Например, сам Дима тоже не из этих мест. Но собираться они там любят.

Другое излюбленное место сбора: McDonalds на Мустакиви. Встретившись, молодые люди направляются в центр города. Избивать, пить, грабить и воровать.