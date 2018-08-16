”Мне бы хотелось кого-то убить. Хотелось бы испытать, что это за чувство — убить человека”, — говорит изданию Eesti Ekspress 15-летний парень из Таллинна. Назовем его Дима. Тюрьмы он не боится и даже, наоборот, хотел бы туда попасть.
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Фарту масти, АУЕ! Лидер ласнамяэской банды молодых хулиганов, которые держат в страхе весь город: мне бы хотелось убить человека
16.08.2018
Продавец топлива: сети заправок ведут безжалостную гонку, наперегонки снижая цены за счет маржи
16.08.2018
Первый трофей нового сезона в европейском клубном футболе достался футболистам испанского "Атлетико". В поединке за Суперкубок УЕФА победитель Лиги Европы одолел на стадионе "Лиллекюла" в дополнительное время другой испанский клуб "Реал" 4:2 (1:1, 1:1, 2:0). Текстовую онлайн-трансляцию этого поединка вел портал Delfi.
ВИДЕО | Как на Вабадузе встретили победу "Атлетико"? В целом все довольны - побольше бы таких мероприятий!
15.08.2018
Машина спасателей провалилась в кювет и наехала на трубу: два человека были доставлены в больницу
16.08.2018
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Bioprotsesside arendusjuht
GRAANUL INVEST AS
Tähtaeg: 21.08.2018
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Turundusosakonna kujundaja
EKSPRESS MEEDIA AS
Tähtaeg: 21.08.2018
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Turundusanalüütik / ostuanalüütik
BAUHOF GROUP AS
Tähtaeg: 21.08.2018
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Field specialist (müügiesindaja-tiimijuht) / brand…
BIOCODEX (MU-CONSULTANTS EESTI OÜ)
Tähtaeg: 22.08.2018
Живущая в Гетеборге эстонка: я годами чувствовала себя здесь в Швеции безопасно, но больше нет
15.08.2018
О польском взморье написано уже так много, что с трудом можно разобраться, какая информация реальная, а какая - выброс эмоций. Одни говорят, что отдых там недорогой, что все чувствуют себя там богачами. Другие утверждают, что и качество услуг там намного выше, чем на нашем взморье. Как выяснить, правда ли это? Надо поехать и убедиться во всем самому.