Фарадж: Эстония не может одновременно быть независимой и входить в ЕС

Самый известный евроскептик Великобритании Найджел Фарадж, который принял в пятницу участие в конференции по бизнес-управлению в Пярну, считает Евросоюз не самой лучше моделью как для Эстонии, так и для остальных стран-участниц.

„Я вижу для Европы и другую, более лучшую модель: Европа национальных государств с собственным советом, который принимает решения, а не с комиссией, которая издает законы. Мне кажется это более жизнеспособным вариантом”, — сказал он в интервью изданию Eesti Päevaleht.

”Вы в этом клубе сравнительно недавно и ваша критика в отношении этого клуба еще не так сильна, как у старожилов. Я не утверждал, что через два года в Эстонии образуется серьезное антиевропейское движение. У вас эта дискуссия начнется через 50-60 лет. Но вы должны думать об этой дискуссии. Думать о том, что говорят в Венгрии, Чехии, Польше и других бывших странах коммунистического режима. Это очень важно”, — отметил Фарадж.

По его словам, согласия на создание ”такой суперсилы” никто не давал. На возражение журналиста о том, что Эстония дала свое согласие в 2004 году, Фараж ответил: ”А вы знали, куда вступали? Я тоже был здесь и слышал эти аргументы. Я не слышал, чтобы кто-то говорил, что это очень круто: все ваши законы будут приниматься в другом месте, вы будете подчиняться бессмысленному суду (Евросуду — прим.ред.) и станете провинцией. Никто не говорил этого. Но с вами это произошло, когда вы стали членом клуба Европы. ЕС — не либеральное объединение государств. Это не клуб, а политическое объединение. Поэтому у него есть флаг и гимн, а также планы по созданию своей армии. Это два совершенно разных взгляда. Я думаю, когда вы присоединялись, то это вам представили как вступление в западный клуб, что вы станете западной страной, в которой капитализм и прочее. Но за этим скрывался более глубокий политический мотив”.

„Я понимал, почему люди так проголосовали — бремя предыдущих 50 лет. Я понимал, почему так произошло. Я был наблюдателем и хотел понять, что происходит. И я понял”.

На реплику журналиста о том, что страна только выиграла с присоединением к ЕС, Фарадж посоветовал в таком случае не справлять в следующем году юбилей Республики. ”Это противоречие. Вы не можете получить оба. Вы не можете одновременно быть независимыми и входить в ЕС, по крайней мере не в ЕС”, — подытожил евроскептик.