Facebook закрыл эстонскую группу поклонников лечения "чудо-лекарством" MMS

О закрытии группы сторонников лечения MMS в Facebook ходатайствовал Департамент здоровья. "Мы попросили помощи в закрытии группы, где занимались передачей и распространением ложной информации, которая может навредить здоровью человека", — сказала пресс-секретарь Департамента здоровья Ийрис Салури.

Eesti Päevaleht разоблачила секту принимающих хлор в сентябре 2015 года. Посредством группы три года после начала скандала делились тысячами и тысячами чудовищных "лечебных рекомендаций", которые содержали советы в случае всех мыслимых заболеваний пить, намазывать или вводить в прямую кишку через клистир диоксид хлора. В группе "лечили" как детей и животных, так и взрослых людей.

Лидеры группы — Яника Вески, Мерили Кукушкин и Мерле Мартинсон, которые сами тоже искренне верят в действие хлора.

Полиция начала уголовное производство в отношении лидеров группы, которое до сих пор еще на досудебной стадии. Подозреваемых в деле трое, их имена не обнародованы.

Разумеется, закрытие группы не изменит убеждения верящих в чудо-лекарство людей и не исключит создания нового канала общения, но по меньшей мере сейчас затруднит и замедлит этот обмен информацией. По данным Eesti Päevaleht, лидеры группы MMS уже собирают членов в новую группу в соцсети.