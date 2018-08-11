Facebook заблокировал аккаунт известного члена EKRE за использование языка ненависти

Вооглайд поделился цитатой из опубликованной в EPL и Delfi статьи, сопроводив его своим небольшим комментарием. ”При этом мой комментарий не содержал ничего нецензурного и проблематично. И даже ничего спорного”, — утверждает Вооглайд.

По его словам, Facebook систематически снимает его посты: ”Не каждый день, но, думаю, где-то через день. Видно, что кто-то систематически жалуется на мои публикации”.

Пост, за который забанили Вооглайда, был написан в сентябре прошлого года.