11.08.2018, 09:25

Facebook заблокировал аккаунт известного члена EKRE за использование языка ненависти

 (20)
rus.delfi.ee
EST 7
"Vabariigi kodanikes" arutlevad teiste seas Varro Vooglaid ja geiaktivist Reimo Mets kooseluseaduse üle
"Vabariigi kodanikes" arutlevad teiste seas Varro Vooglaid ja geiaktivist Reimo Mets kooseluseaduse üleFoto: Madis Veltman

На днях Facebook на 30 дней заблокировал аккаунт известного члена EKRE Варро Вооглайда за использование языка ненависти.

Вооглайд поделился цитатой из опубликованной в EPL и Delfi статьи, сопроводив его своим небольшим комментарием. ”При этом мой комментарий не содержал ничего нецензурного и проблематично. И даже ничего спорного”, — утверждает Вооглайд.

По его словам, Facebook систематически снимает его посты: ”Не каждый день, но, думаю, где-то через день. Видно, что кто-то систематически жалуется на мои публикации”.

Пост, за который забанили Вооглайда, был написан в сентябре прошлого года.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ






КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


В США разбился угнанный пассажирский самолет

11.08.2018
Пассажирский самолет разбился в США недалеко от Сиэтла после ”несанкционированного взлета”. По предварительным данным, на борту никого не было, а лайнером управлял 29-летний мужчина с суицидальными наклонностями. Об этом в субботу, 11 августа, сообщает NBC News.
Подробнее

За месяц из семей в Литве забрали 600 детей: специалисты рассказывают об ужасном опыте

10.08.2018
За июль из небезопасного окружения в Литве специалисты забрали 600 детей (была угроза для жизни детей, для их здоровья, нормального развития, или за детьми не смотрели, родители пьянствовали и т.д.), рассказывает ru.delfi.lt.
Подробнее

Meeste käekell Daniel Wellington DW00100015
159,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106532001
171,90 €
103,14 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100002
159,- €
-15% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.14766JS/04
169,- €
143,65 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver Automatic
499,- €
464,07 €
-15% Meeste käekell Police VINYL PL.14761JSU/03
159,- €
135,15 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Администратор карьера Румму: наши люди достали тело из воды

10.08.2018
Вчера вечером на карьере Румму утонул мужчина. Администратор карьера Эрика Билтсе говорит, что мужчина зашел в карьер не со стороны расположенного на частной территории платного пляжа, а со стороны государственной земли.
Подробнее

Реакция нарвитян на ”Кремлевских соловьев”: очень не понравился мат, а вообще — восторг

10.08.2018
Вчера в Нарве на территории Кренгольмской мануфактуры состоялся предпоказ посвященного жизни и творчеству Яака Йоала спектакля ”Кремлевские соловьи” в постановке Tartu Uus Teater. Сегодня вечером состоится премьера, а потом еще 10 представлений, на каждое из которых ожидается по 2000 зрителей.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Первый месяц бесплатного транспорта в Ида-Вирумаа был жарким

10.08.2018
Бесплатный общественный транспорт уездного значения в Ида-Вирумаа кому-то пришёлся по нраву, а кому-то добавил головной боли, в том числе от того, что бесплатные уездные линии переплетаются с платными городскими, — таковы предварительные итоги первого месяца действия новой системы.
Подробнее