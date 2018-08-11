11.08.2018, 09:25

Facebook заблокировал аккаунт известного члена EKRE за использование языка ненависти

 (50)
rus.delfi.ee
EST 41
"Vabariigi kodanikes" arutlevad teiste seas Varro Vooglaid ja geiaktivist Reimo Mets kooseluseaduse üle
"Vabariigi kodanikes" arutlevad teiste seas Varro Vooglaid ja geiaktivist Reimo Mets kooseluseaduse üleFoto: Madis Veltman

На днях Facebook на 30 дней заблокировал аккаунт известного члена EKRE Варро Вооглайда за использование языка ненависти.

Вооглайд поделился цитатой из опубликованной в EPL и Delfi статьи, сопроводив его своим небольшим комментарием. ”При этом мой комментарий не содержал ничего нецензурного и проблематично. И даже ничего спорного”, — утверждает Вооглайд.

По его словам, Facebook систематически снимает его посты: ”Не каждый день, но, думаю, где-то через день. Видно, что кто-то систематически жалуется на мои публикации”.

Пост, за который забанили Вооглайда, был написан в сентябре прошлого года.

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