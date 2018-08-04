Ежегодные затраты на лечение сердечно-сосудистых заболеваний в Эстонии составляют около 100 млн евро

Несмотря на то, что ежегодные затраты на лечение сердечно-сосудистых заболеваний в Эстонии составляют примерно 98,2 миллиона евро, такие болезни продолжают оставаться самой распространенной причиной смерти в стране. В прошлом году сердечно-сосудистые заболевания привели к смерти 8005 жителей Эстонии. Этот показатель более чем вдвое превышает количество смертей от злокачественных опухолей и более чем 100 раз – число смертельных случаев в результате дорожно-транспортных происшествий, значится в пресс-релизе.
В этом месяце начнется информационная кампания Больничной кассы, призванная пропагандировать заботу о здоровье сердца и способствовать профилактике и раннему выявлению сердечно-сосудистых заболеваний. Продолжительность кампании составит около года. ”Не все сердечно-сосудистые заболевания можно предотвратить, но от некоторых болезней сердца вполне можно защитить себя при помощи здорового образа жизни”, — прокомментировал глава Больничной кассы Райн Лаане, добавив, что, хотя продолжительность жизни в Эстонии растет, по продолжительности здоровой жизни мы уступаем ряду европейских стран.