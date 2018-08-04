04.08.2018, 09:45

Ежегодные затраты на лечение сердечно-сосудистых заболеваний в Эстонии составляют около 100 млн евро

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rus.delfi.ee
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Vererõhu mõõtmine
Foto on illustreerivFoto: Tiit Blaat

Несмотря на то, что ежегодные затраты на лечение сердечно-сосудистых заболеваний в Эстонии составляют примерно 98,2 миллиона евро, такие болезни продолжают оставаться самой распространенной причиной смерти в стране. В прошлом году сердечно-сосудистые заболевания привели к смерти 8005 жителей Эстонии. Этот показатель более чем вдвое превышает количество смертей от злокачественных опухолей и более чем 100 раз – число смертельных случаев в результате дорожно-транспортных происшествий, значится в пресс-релизе.

В этом месяце начнется информационная кампания Больничной кассы, призванная пропагандировать заботу о здоровье сердца и способствовать профилактике и раннему выявлению сердечно-сосудистых заболеваний. Продолжительность кампании составит около года. ”Не все сердечно-сосудистые заболевания можно предотвратить, но от некоторых болезней сердца вполне можно защитить себя при помощи здорового образа жизни”, — прокомментировал глава Больничной кассы Райн Лаане, добавив, что, хотя продолжительность жизни в Эстонии растет, по продолжительности здоровой жизни мы уступаем ряду европейских стран.

”Люди осознают, что некоторые привычки могут быть вредны, но не уделяют этому должного внимания, поскольку их влияние проявляется лишь спустя много лет и его невозможно заранее предсказать. Зачастую люди упускают из вида первые признаки заболевания, обращаясь за медицинской помощью только тогда, когда болезнь зашла слишком далеко. В результате мы имеем хронические заболевания и смерти, которые можно было предотвратить”, — рассказал Лаане о причинах, побудивших Больничную кассу начать такую кампанию.

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Как показало исследование, проведенное фирмой Kantar Emor весной этого года среди жителей Эстонии в возрасте старше 40 лет, 9 из 10 человек знают, что факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний являются лишний вес и недостаточно активный образ жизни. Семь человек из десяти осведомлены и о том, что такие заболевания могут быть обусловлены курением, избыточным потреблением алкоголя и повышенным уровнем холестерина в крови. Значительно меньше респондентов знают о том, что причина заболеваний сердца также может скрываться в других болезнях и генетической предрасположенности. Примерно половина респондентов не догадывалась о том, что избыточное потребление соли и жирная пища также оказывает неблагоприятное воздействие на сердце. Только 16% участников исследования узнали все девять основных факторов риска.

В рамках кампании пройдут различные информационные акции и мероприятия, направленные на повышение осведомленности населения и информирование о важности своевременной заботы о здоровье. Наиболее масштабным мероприятием в рамках кампании станет Всемирный день сердца, который проходит в конце сентября. В рамках кампании планируется сотрудничество с врачами, медсестрами, поварами, тренерами и лидерами общественного мнения. Информационная кампания продлится до следующего лета.

С материалами кампании, информацией и интересными фактами о здоровье сердечно-сосудистой системы можно будет ознакомиться в Facebook на страничке ”Südame heaks”.

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