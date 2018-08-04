Ежегодные затраты на лечение сердечно-сосудистых заболеваний в Эстонии составляют около 100 млн евро

”Люди осознают, что некоторые привычки могут быть вредны, но не уделяют этому должного внимания, поскольку их влияние проявляется лишь спустя много лет и его невозможно заранее предсказать. Зачастую люди упускают из вида первые признаки заболевания, обращаясь за медицинской помощью только тогда, когда болезнь зашла слишком далеко. В результате мы имеем хронические заболевания и смерти, которые можно было предотвратить”, — рассказал Лаане о причинах, побудивших Больничную кассу начать такую кампанию.

Как показало исследование, проведенное фирмой Kantar Emor весной этого года среди жителей Эстонии в возрасте старше 40 лет, 9 из 10 человек знают, что факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний являются лишний вес и недостаточно активный образ жизни. Семь человек из десяти осведомлены и о том, что такие заболевания могут быть обусловлены курением, избыточным потреблением алкоголя и повышенным уровнем холестерина в крови. Значительно меньше респондентов знают о том, что причина заболеваний сердца также может скрываться в других болезнях и генетической предрасположенности. Примерно половина респондентов не догадывалась о том, что избыточное потребление соли и жирная пища также оказывает неблагоприятное воздействие на сердце. Только 16% участников исследования узнали все девять основных факторов риска.

В рамках кампании пройдут различные информационные акции и мероприятия, направленные на повышение осведомленности населения и информирование о важности своевременной заботы о здоровье. Наиболее масштабным мероприятием в рамках кампании станет Всемирный день сердца, который проходит в конце сентября. В рамках кампании планируется сотрудничество с врачами, медсестрами, поварами, тренерами и лидерами общественного мнения. Информационная кампания продлится до следующего лета.

С материалами кампании, информацией и интересными фактами о здоровье сердечно-сосудистой системы можно будет ознакомиться в Facebook на страничке ”Südame heaks”.