12.04.2018, 10:51

Ежегодник КаПо: в прошлом году в Эстонии были осуждены два российских шпиона, еще один ожидает суда

 (25)
дополнено в 11:35
Вахур Кооритс
Вахур Кооритс
EST 3
Ilja Tihhanovski, Mihhail Petrovi, Albert Provornikov
Ilja Tihhanovski, Mihhail Petrovi, Albert ProvornikovFoto: Kaitsepolitsei

В последние годы Полицией безопасности Эстонии (КаПо) был задержан ряд российских шпионов ”более низкого профиля”. До сегодняшнего дня общественности не было известно, что в прошлом году свое наказание получило еще два человека, занимавшихся шпионажем в пользу РФ. Еще один ожидает суда.

Из обнародованного сегодня еженедельника КаПо следует, что 10 декабря 2017 года был задержан гражданин Эстонии Илья Тихановской по подозрению в создании или поддержании связей с иностранным государством, иностранной организацией или лицом, действующим по заданию иностранного государства, с целью госизмены.

Согласно подозрению, Тихановский работал на ГРУ и должен был заниматься сбором информации о госканцелярии и других важных государственных объектах, а также исполнять иные задания. В ежегоднике отмечается, что направленная против Эстонии разведывательная деятельность ГРУ в последние годы стала более интенсивной.

17 октября 2017 года суд наказал лишением свободы сроком на пять лет гражданина РФ Михаила Петрова за действия ненасильственного характера, совершенные иностранцем и направленные против независимости, суверенитета или территориальной целостности Эстонской Республики.

Согласно имеющимся данным, Петров сотрудничал с ФСБ с 90-х и занимался сбором и передачей информации в том числе о зданиях, работниках, транспортных средствах КаПо и людях, связанных с сотрудниками КаПо. Также в его задачу входило создание контактов с жителями ЭР, развитие и поддержание этих контактов, сбор информации о людях и их круге общения.

4 октября 2017 года окончательное решение получило дело Альберта Проворникова, имеющего двойное гражданство. За сговор против ЭР суд наказал мужчину тюремным заключением сроком на три года. Проворников по заданию ФСБ должен был собирать информацию об определенных военных объектах Эстонии.

Согласно предъявленным в конце прошлого года подозрениям, Проворников являлся частью преступной группировки, действующей с 2013 года и занимавшейся контрабандой и мошенничеством в Южной Эстонии.

КаПо отмечает, что лица, занимающиеся незаконной приграничной деятельностью, в том числе обладатели двойного гражданства, являются легкой добычей для российских спецслужб. Их легко завербовать, принудить к сотрудничеству, а потом отказаться. Если они попадутся, то спецслужбы от этого ничего не потеряют.

ТОП

Некоторые попадаются на удочку спецслужб по молодости или по ошибке. Свою роль играет и ”шпионская романтика”, особенно в молодом возрасте.

К этой категории можно отнести задержанного 9 января 2017 года гражданина РФ Артема Зинченко, который в мае был признан виновным в ненасильственных действиях против ЭР. Зинченко получил пять лет тюрьмы, но был обменен на задержанного в России Райво Суси.

Также ранее уже известен случай о задержании 4 ноября 2017 года на Нарвском погранпункте гражданина РФ Алексея Васильева, который, среди прочего, подозревался в совершении киберпреступлений с целью шпионажа. 21 марта 2018 года Харьюский уездный суд наказал Васильева лишением свободы сроком на четыре года.

По оценке КаПо, интерес российских спецслужб к дигитальным данным и доступу к ним постоянно растет.

Также отмечается, что вербовка т. н. ”агентов эконом-класса” ни в коем случае не означает менее активную работу профессиональной разведки. Профессиональные агенты по-прежнему действуют в Эстонии, но интенсивной контрразведкой КаПо надеется свести их деятельность на нет.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Ежегодник КаПо: в прошлом году в Эстонии были осуждены два российских шпиона, еще один ожидает суда

12.04.2018
В последние годы Полицией безопасности Эстонии (КаПо) был задержан ряд российских шпионов ”более низкого профиля”. До сегодняшнего дня общественности не было известно, что в прошлом году свое наказание получило еще два человека, занимавшихся шпионажем в пользу РФ. Еще один ожидает суда.
Подробнее

Почему именно здесь? В одном из эстонских центров отдыха за месяц произошло четыре несчастных случая

12.04.2018
В центре отдыха несколько детей получили переломы и сотрясения. По оценке руководства, в большинство случаев виноваты сами клиенты, которые нарушают правила. На самом же деле все факты указывают на недостаточную техническую безопасность, пишет Eesti Ekspress.
Подробнее

Доска позора: какие овощи и фрукты напичканы пестицидами, а какие есть можно?

12.04.2018
Недавно был обнародован ежегодный рапорт о содержании пестицидов в различных овощах и фруктах. Первое место ”списка позора” занимает клубника: все протестированные образцы содержали остатки как минимум десяти различных ядовитых веществ.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Театр им. Маяковского представит в Таллине спектакль "Пигмалион"
23 мая на сцене Nordea Театр им. Маяковского представит остроумный и пышущий оптимизмом спектакль "Пигмалион"Самую знаменитую пьесу Бернарда Шоу "Пигмалион" поставил мэтр театральной режиссуры Леонид Хейфец. В роли профессора Хиггинса - народный артист России Игорь Костолевский. Премьера состоялась в Москве 8 декабря 2017 года с оглушительным успехом.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Судебный спор с бывшим мэром Соловьевым обойдется Кохтла-Ярве в 20 000 евро

12.04.2018
Горуправа Кохтла-Ярве подготовила для подачи в суд исковое заявление с целью востребовать с бывшего мэра Евгения Соловьева нанесенный городу ущерб, сообщает rus.err.ee со ссылкой на утренние новости ETV+.
Подробнее

Naiste käekell Daniel Wellington DW00100047
139,- €
-20% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSTU/61M
219,- €
175,20 €
-20% Meeste käekell Police ADDER PL.14536JSB/02PA
219,- €
175,20 €
-35% Meeste käekell Police VANTAGE X PL.13077MPBS/02
105,- €
68,25 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100015
159,- €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Formose
69,- €
27,60 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО СО СПУТНИКА: Российские боевые корабли покинули сирийский Тартус

12.04.2018
Российские боевые корабли покинули сирийский порт Тартус, сообщила в среду газета "Коммерсант", ссылаясь на спутниковые снимки, опубликованные мониторинговым порталом Image Satellite International.
Подробнее

Йозинг: цены на продукты сейчас выше, чем когда-либо раньше

12.04.2018
На сегодняшней пресс-конференции Института конъюнктуры Марье Йозинг сказала, что оценка экспертов состоянию экономики необыкновенно единодушна — все считают, что как сейчас, так и через полгода дела будут идти хорошо. В то же время для обычного потребителя еда в магазине дороже, чем когда-либо раньше.
Подробнее

Представительница Литвы на Евровидении: об интригах, Ведах и вегетарианстве

12.04.2018
Еще несколько лет назад ее называли “той самой девочкой в очках” из передачи “Битва хоров”, однако сейчас от этого эпитета не осталось и следа. Сейчас она — певица Ева Засимаускайте, ее часто хвалят за бархатный голос и особый талант передавать через музыку свои эмоции, рассказывает ru.delfi.lt.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО и ВИДЕО: Скандальный пенальти в Мадриде: Роналду спас "Реал"

11.04.2018
Определился квартет участников полуфинальной стадии Лиги чемпионов. Вместе с английским "Ливерпулем" и итальянской "Ромой" борьбу за самый престижный трофей в европейском клубном футболе продолжат испанский "Реал" и германская "Бавария".
Подробнее