Ежегодник КаПо: в прошлом году в Эстонии были осуждены два российских шпиона, еще один ожидает суда

В последние годы Полицией безопасности Эстонии (КаПо) был задержан ряд российских шпионов ”более низкого профиля”. До сегодняшнего дня общественности не было известно, что в прошлом году свое наказание получило еще два человека, занимавшихся шпионажем в пользу РФ. Еще один ожидает суда.
Из обнародованного сегодня еженедельника КаПо следует, что 10 декабря 2017 года был задержан гражданин Эстонии Илья Тихановской по подозрению в создании или поддержании связей с иностранным государством, иностранной организацией или лицом, действующим по заданию иностранного государства, с целью госизмены.
Согласно подозрению, Тихановский работал на ГРУ и должен был заниматься сбором информации о госканцелярии и других важных государственных объектах, а также исполнять иные задания. В ежегоднике отмечается, что направленная против Эстонии разведывательная деятельность ГРУ в последние годы стала более интенсивной.
17 октября 2017 года суд наказал лишением свободы сроком на пять лет гражданина РФ Михаила Петрова за действия ненасильственного характера, совершенные иностранцем и направленные против независимости, суверенитета или территориальной целостности Эстонской Республики.