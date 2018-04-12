Ежегодник КаПо: в прошлом году в Эстонии были осуждены два российских шпиона, еще один ожидает суда

Согласно имеющимся данным, Петров сотрудничал с ФСБ с 90-х и занимался сбором и передачей информации в том числе о зданиях, работниках, транспортных средствах КаПо и людях, связанных с сотрудниками КаПо. Также в его задачу входило создание контактов с жителями ЭР, развитие и поддержание этих контактов, сбор информации о людях и их круге общения.

4 октября 2017 года окончательное решение получило дело Альберта Проворникова, имеющего двойное гражданство. За сговор против ЭР суд наказал мужчину тюремным заключением сроком на три года. Проворников по заданию ФСБ должен был собирать информацию об определенных военных объектах Эстонии.

Согласно предъявленным в конце прошлого года подозрениям, Проворников являлся частью преступной группировки, действующей с 2013 года и занимавшейся контрабандой и мошенничеством в Южной Эстонии.

КаПо отмечает, что лица, занимающиеся незаконной приграничной деятельностью, в том числе обладатели двойного гражданства, являются легкой добычей для российских спецслужб. Их легко завербовать, принудить к сотрудничеству, а потом отказаться. Если они попадутся, то спецслужбы от этого ничего не потеряют.

Некоторые попадаются на удочку спецслужб по молодости или по ошибке. Свою роль играет и ”шпионская романтика”, особенно в молодом возрасте.

К этой категории можно отнести задержанного 9 января 2017 года гражданина РФ Артема Зинченко, который в мае был признан виновным в ненасильственных действиях против ЭР. Зинченко получил пять лет тюрьмы, но был обменен на задержанного в России Райво Суси.

Также ранее уже известен случай о задержании 4 ноября 2017 года на Нарвском погранпункте гражданина РФ Алексея Васильева, который, среди прочего, подозревался в совершении киберпреступлений с целью шпионажа. 21 марта 2018 года Харьюский уездный суд наказал Васильева лишением свободы сроком на четыре года.

По оценке КаПо, интерес российских спецслужб к дигитальным данным и доступу к ним постоянно растет.

Также отмечается, что вербовка т. н. ”агентов эконом-класса” ни в коем случае не означает менее активную работу профессиональной разведки. Профессиональные агенты по-прежнему действуют в Эстонии, но интенсивной контрразведкой КаПо надеется свести их деятельность на нет.